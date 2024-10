Dennis Man a deschis scorul în minutul 16, iar Răzvan Marin a transformat în minutul 25 penalty-ul obținut de Valentin Mihăilă. Radu Drăgușin a înscris și el în minutul 36 cu capul, după o centrare perfectă a lui Dennis Man.



Concluziile lui Mihai Stoica după Cipru – România 0-3

Mihai Stoica a fost impresionat de evoluția ”Tricolorilor” din meciul cu Cipru și consideră că echipa națională a făcut ”un meci perfect” la Larnaca. În plus, managerul general de la FCSB consideră că Mircea Lucescu este omul potrivit pentru a păstra entuziasmul în vestiarul echipei naționale.

”Dacă am vorbi la modul general, am căuta pe tensoare, dacă vorbim de cum s-au prezentat după 3-0 nişte jucători, nu căutăm pe tensoare, ci subliniem nişte aspecte care ni se par în neregulă. Meciul ăsta a fost perfect din toate punctele de vedere, de ce?

Unu, rezultat, evoluţie până la 3-0 şi doi, îi dă motive lui Mircea Lucescu să-i ţină cu picioarele pe pământ. Dacă cineva poate să facă asta, Mircea Lucescu este omul care poate să facă asta.

Îmi e greu să cred că un fotbalist căruia Mircea Lucescu îi reproşează atitudinea la o anumită fază ştiu eu, o criză de nervi sau nerespectarea sarcinilor de joc, poate să iasă din discuţia asta unu la unu, pe care bănuiesc că mulţi o vor avea cu selecţionerul, să spună 'bine mă 3-0 şi mă...', pleacă cu capul în jos şi sigur o să demonstreze că dacă joacă nu vor mai face aşa ceva. Prea ne ieşeau toate”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

În plus, Mihai Stoica a ținut să îl ”taxeze” pe Dennis Man pentru faptul că fotbalistul Parmei a încercat să își ridiculizeze adversarii mai slab cotați.

”Man a făcut un joc de excepție, de excepție, adică iar arăta de parcă era din altă ligă. Apoi a venit acel episod cu nervii. E o mare problemă când încerci să îți ridiculizezi adversarul. Greșești grav!

Nu e cazul în acest meci, pentru că nu ne-au pus nicio problemă. La un moment dat, se poate întâmpla să se întoarcă, uneori fotbalul îți dă o palmă când nu ești foarte serios și nu ești corect cu el”, a adăugat oficialul lui FCSB.

Ce a spus Dennis Man după Cipru - România 0-3

"Știam că dacă nu înscriem repede, vom întâlni o echipă agresivă, ne-am bucurat că am reușit să înscriem și altfel a decurs meciul. Mă bucur că am înscris, am avut puțin noroc, important e să legăm victoriile.



În Lituania va fi un meci greu. Nu cred că trebuie să ne gândim la o finală cu Kosovo, trebuie să o luăm pas cu pas, să ne gândim doar la următorul meci.



Sincer, n-am reușit cu Mircea Lucescu să vorbesc prea multe (n.r.: - când selecționerul a fost în Italia / Man joacă la Parma). Ne dă încredere la toți în vestiar pentru că are experiență. Eu dacă am reușite, mi-acord singur încredere.



Cred că da, e cel mai bun an din carieră. Mă simt bine, am avut continuitate, sunt fericit că am rezultate", a declarat Dennis Man.