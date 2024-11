Kosovarii au abandonat partida, deranjați că din tribune s-au auzit scandări pro-Serbia, după un conflict dintre Amir Rrahmani și Denis Alibec.

Vedat Muriqi: ”Am luat decizia corectă!”

Căpitanul kosovarilor le-a ordonat jucătorilor să se retragă la vestiare, iar, după mai bine de o oră, arbitrul danez Morten Krogh a revenit pe teren și a fluierat finalul doar cu tricolorii pe gazon.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Lituania, Vedat Muriqi, jucătorul celor de la Mallorca, a vorbit despre incidentele petrecute pe Arena Națională, la finalul meciului România – Kosovo.

Atacantul a transmis că este mândru de faptul că jucătorii din Kosovo au refuzat să încheie pe teren meciul cu România, o decizie pe care o consideră corectă.

”Suntem mândri că am luat decizia corectă să părăsim terenul. Am fost afectați emoțional și moral. Ca fotbaliști, am închis acest capitol. Trebuie să fim concentrați la următorul joc și sperăm să încheiem acestă campanie din Liga Națiunilor cu o victorie”, a spus Vedat Muriqi la conferința de presă premergătoare meciului cu Lituania.

Clasamentul din grupa C2 din Liga Națiunilor