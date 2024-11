Mircea Lucescu a răspuns atacului venit din partea familiei Iordănescu: "Eu am spus că echipa asta este a lui"

Calmul Belodedici reacționează aspru după ce s-a întâmplat în România - Kosovo

„Ce să vă spun. Am plecat cu cinci minute înainte de final, m-am ridicat și nu prea am văzut ce s-a întâmplat. S-a strigat «Serbia». Păi, ce treabă au kosovarii cu Serbia și ce treabă are Serbia cu kosovarii? Lumea poate striga ce vrea, ce dracu… Ce părere să am… Dacă îi deranjează, să stea acasă, să nu se mai ducă în dreapta și în stânga! Oamenii vin, spectatorii își văd de treaba lor, pot striga orice. Nu strigă și când joacă naționala noastră «FRF, luptă FRF!»? Ca să nu spun cuvântul. Ce, trebuie să se iasă de pe teren?



(n.r. Fotbaliștii români au spus că cei din Kosovo au așteptat momentul prielnic pentru a face o scenă) Ei știu.. Ei au țara lor, sunt independenți, ce treabă au ei cu Serbia? Putem să strigăm orice. Să joace fotbal… Pot fi huiduiți, fluierați, trebuie să își facă treaba. Bumbescu… Păi câte auzea Bumbescu? Ce dracu… Trebuia să iasă de pe gazon? Ar fi trebuit să își învețe lecția de acasă (n.r. – kosovarii), să știe ce crede lumea despre ei. Cum să plece de pe teren? De ce au mai venit?.



(n.r. Răzvan Marin a spus că jucătorii lui Mircea Lucescu au îndurat un tratament rușinos la Priștina) Exact, pe noi ne-au făcut «țigani». Și în Ungaria s-a întâmplat. Trebuia să părăsim terenul? Niște tâmpenii. (n.r. Kosovarii au acuzat scandări rasiste, deși nu a fost cazul) Ce treabă are rasismul cu Serbia? Doamne… Trebuie să le țină o lecție acolo. Să își vadă de treaba lor, nu să oprească meciul.



(n.r. 3-0 la masa verde?) Pai dacă au ieșit de pe teren? Aici, în România, eram sârb, când m-am dus la Steaua Roșie Belgrad eram român. «Ce ești tu?», m-au întrebat. «Sunt minoritar, și la voi și la ei», le-am zis. Oamenii trebuie să își vadă de treaba lor, să fie sportivi. După vor fi și iubiți și respectați.



Pe ciprioți o să-i batem. Vom termina pe primul loc. Toată lumea se gândea că la ei (n.r. – pe terenul celor din Kosovo) am bătut cu 3-0, dar s-au mobilizat foarte bine aici. Să le dăm o bătută ciprioților și să ne auzim cu bine!”, a declarat Miodrag Belodedici, potrivit sportpesurse.ro.