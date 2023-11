Anunț neașteptat făcut de oficialul FRF! Când a fost ofertat inițial Edward Iordănescu pentru a deveni selecționer 

Naționala României a obținut calificarea la Campionatul European din Germania, după ce a încheiat Grupa I pe primul loc, neînvinsă. Prestația jucătorilor pregătiți de Edward Iordănescu a fost des criticată de-a lungul preliminariilor, însă au reușit să aducă o calificare mult visată.

Astfel, contractul selecționerului s-a prelungit automat, deși s-a pus problema unei posibile demiteri în cazul în care naționala rata calificarea. Varianta Edward Iordănescu a apărut după ce Laszlo Boloni a refuzat naționala, nemulțumit de faptul că i se oferea un contract care avea ca obiectiv clasarea pe primele două locuri în Nations League.

Cu toate astea, Iordănescu Jr. ar fi putut ajunge selecționer cu mai mulți ani în urmă.

Mihai Stoichiță dezvăluie: „M-am dus să-l aduc la naționala de tineret!”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a vorbit despre Edward Iordănescu și a dezvăluit că a încercat să îl aducă selecționer la naționala U21, în perioada în care acesta era antrenor la Gaz Metan Mediaș.

„La un moment dat, toată lumea a crezut că o să terminăm pe locul 4. În niciun caz să ne calificăm. Iordănescu a făcut un grup foarte puternic, pentru că echipa s-a tot schimbat. În fotbal trebuie să ai încredere, pentru că se poate întâmpla orice. Am 59 de ani în fotbal și viața îți oferă momente… și cu Argentina am câștigat. Nimeni nu credea la vremea respectivă. Așa am reușit și aseară. Victoria nu este izolată.

Am luat patru puncte Elveției, patru cu Israel, patru cu Kosovo. Aici a fost secretul. Cred că Edi este liantul care a reușit să-i adune, iar copiii din 2019 s-au maturizat. M-am dus după Edi la Mediaș să-l aduc la naționala de tineret. Era Mărginean șeful clubului și au refuzat politicios”, a declarat Mihai Stoichiță la Prosport.

Edward Iordănescu a fost antrenor la Gaz Metan Mediaș în perioada ianuarie 2019 - iunie 2020.