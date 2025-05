Din acest motiv, giuleștenii se gândesc deja la variante pentru banca tehnică, iar soluția ar putea veni din zona Golfului.

Cristi Săpunaru l-ar fi propus pe Daniel Isăilă la Rapid

Jurnalistul Decebal Rădulescu a precizat la Digisport că, din informațiile sale, Cristi Săpunaru va ocupa o funcție de conducere la Rapid din această vară.

Căpitanul giuleștenilor ar fi venit deja cu o propunere pentru banca tehnică, în cazul destul de probabil în care Marius Șumudică îi va părăsi pe alb-vișinii. Rădulescu susține că Săpunaru l-ar fi propus șefilor de la Rapid pe Daniel Isăilă, actualul antrenor al celor de la Baniyas, acolo unde îl are sub comanda sa pe Juan Bauza, care evoluează pentru arabi sub formă de împrumut de la FCU Craiova.

”Știu că e foarte posibil ca Săpunaru să ocupe o funcție de conducere la Rapid. A și venit cu o propunere de antrenor pentru sezonul următor. Din punctul meu de vedere, e evident că nu rămâne Marius Șumudică.

Numele acestui antrenor este Isăilă, care ar putea veni cu Juan Bauza. Eu cred că el se va implica la Rapid, cred că se vor schimba niște linii pentru anul următor”, a spus jurnalistul Decebal Rădulescu la Digisport.