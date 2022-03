Bogdan Stelea a răbufnit după ce l-a auzit pe Lobonț: "Eu n-aș face asta niciodată! Băi, băieți, voi nu știți unde sunteți"

Andrei Anton a deschis scorul pentru tricolori în minutul 28, dar naționala condusă de Bogdan Lobonț a dezamăgit în repriza secundă, când a încasat două goluri și a înregistrat primul eșec pe teren propriu.

Stelea a răbufnit la adresa lui Lobonț și a naționalei U20

La finalul partidei, Lobonț a vorbit despre cota de piață mai ridicată a lotului Norvegiei și s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor săi, în ciuda eșecului.

Bogdan Stelea, fostul coleg al lui Lobonț de la națională, a răbufnit după ce a auzit discursul selecționerului, dar și pe cel al lui Alexi Pitu.

"O națională care nu are un obiectiv și nu joacă meciuri oficiale nu mi se pare ceva care să fie constructiv și să ducă la ceva bun. Nu e în regulă. Am senzația că (n.r - Bogdan Lobonț) era pregătit deja cu anumite date să justifice un eșec. Și de faptul că jucătorii noștri joacă de o anumită manieră sau că valoarea lor de piață influențează foarte mult. Ok, poate să influențeze, dar de ce atât de mare diferența? Nu te gândești că e o problemă și la ei? De ce în prima repriză jucăm de o anumită manieră, iar în a doua se rupe totul? E o problemă!

Știți câte naționale am bătut noi care erau cotate de 10 ori mai bine decât noi? Le-am rupt! Ia naționala Angliei să vezi de câte ori am bătut-o. Lăsați-mă cu asta. Dacă e să iei jucător cu jucător, o să vedeți că eram sub ei cred că aproape de o sută de milioane.

Hai să nu ne ascundem după scuzele astea, că nu e în regulă ca naționala asta să n-aibă un obiectiv. Eu am fost ca el, eram tot timpul pozitiv. Făceam bine, dar în momentul în care există greșeli, trebuie să le spui și să le corectezi. Eu îl respect pe Bogdan, a crescut lângă mine, țin la el. Dar el are o problemă că vrea ca totul să pară bine și natural în momentul în care există anumite înfrângeri. Nu poate să vină la interviu și să fie atât de nonșalant când pierde acasă. Eu n-aș face asta niciodată. Jucătorii trebuie să simtă că e o problemă.

L-am văzut pe Pitu, era tot un zâmbet. Băi, băieți, jucați pentru naționala României. Voi nu știți unde sunteți! Asta trebuie să le transmită. Dacă tot jucați meciuri amicale și vreți să învățați ce înseamnă atmosferă la naționala României, sunt oameni acasă, crapă inima în ei că a pierdut România. Voi nu puteți să veninți să fiți un zâmbet la interviuri și să aveți senzația că nu s-a întâmplat nimic. Indiferent că a fost meci amical, nu mă interesează", a spus Bogdan Stelea, la Digisport.

Pentru naționala U20 a României, care dispută doar meciuri amicale, urmează un nou joc de pregătire, cu Elveția, la Wil, pe 28 martie, de la ora 16:00.