David Popovici (20 de ani, CS Dinamo) e cel mai mare sportiv pe care România l-a avut de la Simona Halep încoace. Pentru că tânărul nostru campion olimpic a arătat că e capabil de a obține rezultate la nivel înalt, iar asta în mod constant. Atenție: înotul, la fel ca tenisul, e un sport înfiorător de dur. Concurența e sufocantă aici. Dovadă și faptul că, la Jocurile Olimpice de la Paris, înotătorii au fost despărțiți de sutimi și miimi de secundă!

La prima sa participare la Jocurile Olimpice, la Tokyo, în 2021, David Popovici a ratat de puțin podiumul, terminând pe 4 la 200 de metri liber. Trei ani mai târziu însă, sportivul de la CS Dinamo a cucerit medaliile olimpice la care a visat o viață întreagă: aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber.

Odată cu aceste performanțe, orașul Paris și-a câștigat locul în inima lui David pentru totdeauna. Totuși, el s-a întors acasă, la București, cu un mare regret. Despre care a vorbit acum într-un interviu acordat pentru Pro TV.

„Un regret de al meu, foarte mare de când am câștigat aurul olimpic la 200 metri la Paris, e că n-am plâns. Păi, frate mi-aș dorit atât de tare să plâng și mi-am ținut lacrimile alea... Niciodată nu mi-am dorit să plâng de ușurare mai mult ca atunci. Și totuși nu am făcut-o. Tocmai ce reușisem una dintre cele mai grele provocări sportive din lume și aveam nevoie să plâng, pentru că a fost extrem de dificil. Și totuși n-am făcut. Uite, asta regret din seara aia. Am reușit să plâng de-abia după ce am terminat toate probele și am ajuns la hotel. Numai că am plâns de nervi. Am plâns că s-au adunat prea multe. Am plâns că nu-mi venea să cred că s-a terminat. Am plâns ca o erupție. O erupție de ușurare. 16 ani de antrenamente zilnice, trăite într-un bazin de înot, cu un program măsurat la secundă. Totul a fost comprimat într-un minut, 44 de secunde și 72 de sutimi (n.r. – rezultatul lui David, la Paris, la 200 de metri liber), umăr la umăr cu cei mai buni, rapizi și antrenați înotători din lume“, a spus Popovici.

A luat medalia olimpică, deși era ieșit din formă!

În continuarea dialogului cu Pro TV, David a dezvăluit că rezultatele sale de la JO 2024 sunt cu atât mai valoroase, cu cât le-a obținut într-un moment în care era complet ieșit din formă!

„Eram varză! M-am păcălit că sunt OK. Dar știi ce m-a ajutat să câștig ziua aia? Faptul că, de fiecare dată când n-am avut chef, când nu m-am simțit bine în pregătirea mea pentru Jocuri, am băgat cumva sub preș și m-am dus, totuși, la antrenament. Am avut o mentalitate de asta, spartană. Asta e ceva ce am învățat de la antrenorul meu (n.r. – Adrian Rădulescu). Oricine poate să fie bun, atunci când e în formă, când are o zi excelentă, când a dormit bine, când a mâncat bine. Dar adevărata provocare e să fii bun sau foarte bun, atunci când te simți groaznic! M-am pregătit special pentru momentul ăla și am reușit să răcesc cu o zi înainte. Ghinion! M-am adaptat. Am refuzat să-mi fie rău. Deci, n-a existat așa ceva. Mi-am zis că mai bine leșin în apă. N-avem cum. Am ajuns până în punctul ăla și să mă dau bătut?“, a continuat campionul olimpic.

David a dezvăluit că, într-o oarecare măsura, se aștepta să ajungă la finala olimpică, nefiind în cea mai bună formă fizică.

„Eu nu reușesc să dorm bine, să mă odihnesc, când am acest gând că trebuie să performez a doua zi, că trebuie să fiu perfect. Atunci când ești odihnit ai și o viteză de reacție bună, ai și claritate cumva în gânduri. Când încerci să-ți tot repeți dormi, culcă-te, că mâine ai finala olimpică, ai finala europeană, nu știu ce, ai antrenamentul de dinaintea de finala olimpică, evident că nu vei reuși să te odihnești“, a explicat Popovici.