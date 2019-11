Un greu din Timisoara isi tatueaza toata viata pe corp! El isi va face un desen si cu olandezul pe care vrea sa-l faca knock-out vineri, la PRO X

Spartanul din ring a pierdut numarul tatuajelor.

El si-a desenat pe corp scene din al doilea razboi mondial, tricolorul sau manusile de lupta. Inainte sa se bata cu olandezul lui Peter Aerts, vineri, de la 8, la PRO X, greul si-a facut un tatuaj nou!

"Doare mai tare la tatuaj decat in meci, as prefera mai mult sa primesc pumni in cap decat /TAIAT/ sa stau cu acele astea sa ma chinuie", a spus Alin Vacareanu

Spartanul vrea sa-si faca tatuaje si cu luptele din ring.

"La ceafa am ingerul in dreapta, care imi sugerreaza deaspre bine. Si dracusorul in stanga, care-mi zice raul. Binele si raul! Si mai jos am data de nastere a parintilor mei. Si aripile sunt ingerii mei pazitori", a mai spus Vacareanu

Se pot cumpara bilete de la Sala Polivalenta din Timisoara, "Constantin Jude".