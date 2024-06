Dacă nu se întâmplă vreun necaz cu AC Virtus din San Marino, FCSB va evolua în turul 2 preliminar cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului, primul meci va fi acasă.

Maccabi are în palmares 25 de titluri de campioană a Israelului, ultimul dintre ele cucerit în sezonul trecut, a cucerit de 24 de ori Cupa Israelului şi s-a calificat de două ori în istoria sa în grupele Champions League, în sezoanele 2004-2005 şi 2015-2016.

PAOK Salonic, campioana Greciei antrenată de românul Răzvan Lucescu, va juca împotriva învingătoarei din duelul FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) - KF Egnatia (Albania).

Dacă trece de Ordabasy din Kazahstan, Petrocub Hîncești, campioana Moldovei, va evolua cu APOEL Nicosia din Cipru.

Meciurile din turul 2 preliminar UEFA Champions League sunt programate pentru 23/24 iulie (turul) și 30/31 iulie (returul).

Echipele eliminate vor coborî în Conference League, urmând să joace în al doilea tur preliminar din această competiție, cu două excepții (vezi mai jos), care vor intra direct în turul al treilea preliminar.

Partidele din turul 2 preliminar din UEFA Champions League (sursa: UEFA)

Partidele din turul 1 preliminar din UEFA Champions League (sursa: UEFA)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs FC Struga (MKD)

The New Saints FC (WAL) vs FK Dečić (MNE)

FK Borac Banja Luka (BIH) vs KF Egnatia (ALB)

Hamrun Spartans FC (MLT) vs Lincoln Red Imps FC (GIB)

FC Ballkani (KOS) vs UE Santa Coloma (AND)

FC Flora Tallinn (EST) vs NK Celje (SVN)

KÍ Klaksvík (FRO) vs FC Differdange 03 (LUX)

FK Panevėžys (LTU) vs HJK Helsinki (FIN)*

FC RFS (LVA) vs Larne FC (NIR)*

Vikingur Reykjavík (ISL) vs Shamrock Rovers FC (IRL)

Virtus A.C. 1964 (SMR) vs Fotbal Club FCSB (ROU)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) vs FC Dinamo Batumi (GEO)

FC Ordabasy (KAZ) vs FC Petrocub (MDA)

FC Dinamo Minsk (BLR) vs FC Pyunik (ARM)

* Echipa eliminată va intra direct în turul 3 preliminar Conference League, NU în turul 2 preliminar Conference League, precum celelalte eliminate în această fază din Champions League

** Meciurile se vor juca pe 9/10 iulie (turul) și 16/17 iulie (returul), la date și ore care vor fi stabilite de UEFA până în 21 iunie.