Șumudică dă de pământ cu FCSB după eliminare: "Zero, declin total! Ăsta nu e jucător de Champions League"

Șumudică spune că, spre deosebire de mai mulți analiști TV, nu o considera pe FCSB favorită la calificare după prima manșă de la Praga. Antrenorul subliniază numeroasele ratări ale campioanei României din tur, care au contat enorm în ecuația calificării.

Marius Șumudică, după FCSB - Sparta Praga 2-3: "FCSB nu are mai mult de 4-5 jucători care să poată să joace un play-off de Champions League"

Antrenorul, care e liber de contract de aproape jumătate de an, susține că FCSB are foarte mulți jucători în primul 11 care nu pot face față la un astfel de nivel. Printre ei, Mihai Lixandru, Adrian Șut și Valentin Crețu.

"Eu am rămas stupefiat urmărind la televizor oamenii de fotbal care îi dădeau favoriți pe cei de la FCSB. Ziceau că FCSB se califică, că am jucat foarte bine acolo. O calificare se tranșează în două manșe. Un meci care s-a jucat la Praga și unde FCSB a arătat destul de bine, dar făcând un lucru foarte important - exploatarea spațiilor și așteptându-i. Au făcut densitate foarte bine, i-au așteptat și au avut o grămadă de situații. Aici intervine și valoarea jucătorilor. În tur, Șut n-avea voie să nu dea gol la situația pe care a avut-o cu poarta goală. Aici se face diferența! Un jucător de valoare care are în ADN acest nivel nu avea voie să rateze. Apoi, Băluță are o fază pe opt metri și îi dă în cap. Aceeași situație o are ieri jucătorul de la Sparta Praga, care se deschide foarte ușor cu Crețu și o pune în colțul lung.

FCSB nu are mai mult de 4-5 jucători care să poată să joace un play-off de Champions League cu șanse reale de a se califica. FCSB nu are mijloc capabil să controleze jocul și să împingă. Olaru este un jucător mult peste nivelul campionatului nostru, dar se exprimă în cadrul unei echipe care nu îl ajută prea mult. Eu am spus de la început, poate să se supere Gigi, dar n-ai cum să ajungi în Champions League cu Șut și Lixandru. Unul a jucat pe la Mioveni acum doi ani, nu are în ADN, nu au meciuri în cupele europene. Șut este într-un declin total. Nu au forță! Uitați-vă când intră Edjouma și Baba Alhassan ca forță de pătrundere. Alhassan are o fază când ia 3-4 perpendicular și se duce, dar n-are finalizare. FCSB nu are forță la mijlocul terenului, iar în prima repriză au pierdut toate duelurile. Au fost zero din punct de vedere al duelurilor.

Crețu e băiat bun, săracul, l-am avut la Chiajna, dar, băi, băiatule, nu poți să joci la 34-35 de ani, cu tot respectul pentru Gigi. Ăsta nu e fundaș dreapta de Champions League, nu vă supărați pe mine! Dacă vrei să-i păcălești pe Hermannstadt, pe ăștia, poți să-i păcălești cu Crețu, dar să ajungi în play-off cu Șut, Crețu, Lixandru... ei au o limită, nu poți trece peste ea", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.