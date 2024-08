Mă speriau jucătorii și antrenorii danezi, faptul că Sparta era redutabilă pe teren propriu, unde pierduse un singur meci din ultimele 25, victoriile cu Betis și Galatasaray din ediția trecută a Europa League, lotul lor mai bine cotat pe transfermarkt, jocul modest al FCSB-ului din acest început de sezon. Erau cam multe argumente pentru o victorie a praghezilor, nu-i așa?

Dar iată că această echipă plămădită, manevrată și dojenită de un singur om a găsit resursele să facă un joc bun, solid, având chiar șansa să plece cu victorie de pe un teren greu.

Mi-au plăcut în primul rând cei doi mijlocași centrali, Șut și Lixandru, puternici, bătăioși, depunând un efort uriaș, foarte buni pe recuperare. Ei au acoperit excelent zona de teren din fața fundașilor centrali și au dat astfel puține șanse de construcție cehilor.

Olaru e bun, dar își consumă energia protestând

O evoluție consistentă, de lider, a avut și Olaru, mereu periculos cu mingea la picior, s-a demarcat, a alergat foarte mult, a pasat bine și a apărut, ca de obicei, la finalizare. Ar putea fi și mai concentrat la joc și, probabil, cu mai multe realizări, dacă ar renunța la protestele repetate, care nu aduc nimic benefic nici pentru el, nici pentru echipă.

Foarte buni au fost și fundașii laterali, în special Radunovici, se vede că e jucător de națională, însă și Crețu a făcut față cu brio, deși acesta din urmă a mai avut unele mici ezitări care puteau să ne coste.

Fundașii centrali au făcut și ei un joc solid, dar s-au poziționat greșit la marea ocazie a lui Sorensen. Nu cred că li se poate reproșa golul marcat de Olatunji, care era flancat de Șut și Lixandru și unde marea eroare este a lui Târnovanu. Portarul FCSB-ului dovedește încă o dată că nu știe să iasă pe centrări, apreciind greșit traiectoria mingii.

Atacul nu funcționează

Marile probleme ale echipei lui Becali sunt în ofensivă, unde nu există un marcator, un atacant periculos, care să creeze panică în careul advers și să fie și eficient. Daniel Popa are limitele lui, Miculescu e de multe ori greoi, iar Băluță pare pierdut în spațiu și timp. Ultimul s-a trezit cu o minge-cadou în minutul 58, pe care n-a reușit s-o fructifice singur cu goalkeeperul advers. Nici cei care au intrat pe parcurs, Baeten (s-a accidentat repede și a fost înlocuit), Ștefănescu și Luis Phelipe nu au adus un plus ofensiv, fiind parcă timorați și cu o viteză mai scăzută decât o cerea jocul.

Iar golul a venit dintr-o fază fixă, de la un fundaș central, Dawa, și nu dintr-o construcție consolidată la antrenamente.

Una peste alta, se putea mai mult, dar acest 1-1 oferă șanse importante de calificare în play-off-ul Champions League pentru campioana României, deși, atenție mare, returul nu va fi deloc simplu. Atacanții noștri nu se vor transforma peste noapte în superjucători, Dawa va fi suspendat, iar Chiricheș le gafează la foc automat. Să sperăm într-un moment de inspirație al lui Olaru și într-o defensivă ermetică, fără greșeli majore.

