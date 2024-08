Sezonul 2024/2025 din UEFA Champions League aduce un nou format al competiției, dar și o versiune actualizată a imnului scris de Tony Britten în 1992 pe fragmentul "Zadok the Priest" al lui Georg Frideric Handel.

Înaintea meciurilor din play-off-ul Champions League, UEFA a publicat o versiune actualizată a imnului. Deși versurile sunt neschimbate, se pune mai mult accent pe latura vocală.

The Sun scrie despre numeroasele comentarii de nemulțumire apărute în mediul online după decizia forului european. "E oribil", "Spuneți-mi că este o glumă de 1 aprilie în august, vă rog, spuneți-mă că nu e adevărat", "Fotbalul a murit", "Originalul este epic, acesta este mediocru", au fost câteva dintre reacții.

