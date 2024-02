Reacția lui Harry Kane, după ce Bayern a pierdut cu Lazio în UEFA Champions League

Echipa pregătită de Thomas Tuchel este una dintre favoritele pentru câștigarea competiției, dar a început cum nu se putea mai rău meciul de la Roma.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Ciro Immobile, din penalty, după ce Dayot Upamecano a fost eliminat. După meci, Harry Kane, unul dintre cei mai experimentați jucători ai bavarezilor, a oferit prima reacție.

Germanii se gândesc deja la returul programat pe 5 martie, la Munchen, în care Bayern pornește favorită.

”A fost o săptămână grea. Repriza a doua a fost dezamăgitoare. Am ieșit cu mai puțin energie și mai puțină încredere. Încă avem șanse, ei vin la Munchen în câteva săptămâni. Trebuie să încercăm să întoarcem rezultatul”, a spus Harry Kane, potrivit TNT Sports.

