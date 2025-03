Arsenal, fără gol în ultimele sale două meciuri din Premier League, a spulberat-o pe PSV Eindhoven (7-1), chiar pe terenul acesteia, marţi, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, ceea ce l-a determinat pe antrenorul Mikel Arteta să descrie ca excepţională evoluţia jucătorilor săi, scrie Reuters.

Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal: ”Este ceva ce nu s-a reuşit în istoria clubului”



''Ne vom bucura de seara asta (n.r. - marţi seara) pentru că a fost o performanţă foarte impresionantă şi un scor incredibil. Merităm asta şi o voi accepta. Am fost excepţionali.

Este evident că ne dă multă bucurie, încredere şi credinţă, iar apoi, în fotbal, nu este ceea ce am făcut acum trei zile sau astăzi, este vorba despre ceea ce vom face mâine, sau pe Old Trafford, cum ne comportăm şi putem câştiga din nou.

Este ceva ce nu s-a reuşit în istoria clubului, deci este grozav să faci parte din asta. Dar ca echipă vrem să realizăm multe alte lucruri care sunt mult mai importante.

Sunt cel mai fericit pentru că suntem într-o poziţie foarte puternică pentru a merge în turul următor, unde vrem să ajungem. Dar mai este de lucru la Londra cu siguranţă, peste o săptămână'', a declarat Arteta după meci.

În sferturi, Arsenal o va avea ca adversară pe Real Madrid sau Atletico Madrid. Cea mai clară victorie de până acum a ''tunarilor'' în Liga Campionilor era un 5-1 cu Inter Milano, în 2003. Arsenal devine şi prima echipă care marchează şapte goluri în deplasare la un meci din faza eliminatorie a Ligii Campionilor.

Arsenal, care este lipsită de patru atacanţi (accidentaţi), a marcat la Eindhoven de şapte ori, prin Jurrien Timber (18), Ethan Nwaneri (21), Mikel Merino (31), Martin Odegaard (47, 73), Leandro Trossard (48) şi Riccardo Calafiori (85). Golul de onoare al gazdelor a fost înscris de Noa Lang (43), din penalty.

Duminică, Arsenal are un meci dificil în Premier League, cu Manchester United, pe Old Trafford, pe care trebuie de asemenea să-l câştige pentru a rămâne în plasa liderului Liverpool, distanţat la 13 puncte, dar cu un meci în plus.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven: ”A fost dureros. Umilitor. Nu am avut nicio şansă”



Antrenorul formaţiei PSV Eindhoven, Peter Bosz, a declarat că este hotărât să schimbe situaţia campioanei Ţărilor de Jos, în ciuda unei săptămâni teribile, care a culminat marţi cu o înfrângere dură în faţa echipei Arsenal, relatează Reuters.

PSV a fost învinsă cu 7-1 pe teren propriu în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor de către echipa engleză, fiind prima dată când clubul a primit şapte goluri şi, de asemenea, prima dată când un club olandez a încasat şapte goluri într-un meci din cupele europene.

Înfrângerea a venit după ce PSV a pierdut miercurea trecută pentru prima dată acasă după 56 de meciuri fără înfrângere de pe teren propriu, scor 1-2 cu Go Ahead Eagles, în semifinalele Cupei Olandei.

PSV a fost apoi învinsă în weekend în deplasare de aceeaşi echipă în campionat, coborând la opt puncte în spatele liderului Ajax Amsterdam în cursa pentru titlul naţional.

„Bineînţeles că voi readuce lucrurile pe drumul cel bun”, a declarat Bosz după înfrângerea de marţi. „Trebuie să o facem împreună, împreună putem trece din nou peste asta. Am arătat că o putem face, împotriva lui Juventus, împotriva lui Feyenoord în cupă”.

„A fost dureros. Umilitor. Nu am avut nicio şansă. Am fost depăşiţi. Rău. Împotriva unui adversar care este foarte bun şi suntem într-o fază dificilă”, a adăugat Bosz.

PSV va juca sâmbătă acasă cu Heerenveen în campionatul olandez, iar miercurea viitoare va juca în deplasare cu Arsenal, în manşa retur a optimilor LC.

Info: Agerpres, news.ro



Golurile din PSV Eindhoven - Arsenal 1-7 în optimile Champions League