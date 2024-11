Cumpărat pentru 5 milioane de euro în vară - record pentru Sparta Praga - Rrahmani a strâns până acum 4 goluri în 13 meciuri. Atacantul kosovar a fost folosit și în toate cele patru jocuri din faza principală UEFA Champions League, unde cehii au acumulat până acum 4 puncte.

Albion Rrahmani, folosit extremă stânga la Sparta Praga



Miercuri seară, Rrahmani a fost titular la Sparta Praga în eșecul de pe teren propriu contra lui Brest, scor 1-2. Kosovarul a fost utilizat într-o poziție inedită, extremă stânga, antrenorul Lars Friis preferând să mizeze în centrul atacului pe nigerianul Victor Olatunji.



"Nu am putut avea primul 11 pe care ni l-am dorit. Am avut șapte sau opt jucători accidentați. Nu e simplu la un asemenea nivel, în Champions League. Nu este o scuză, nu vreau să mă plâng, dar asta este situația", a explicat Lars Friis, antrenorul Spartei Praga, potrivit infotbal.cz



Rrahmani a transmis după meci că a fost pentru prima dată în cariera sa când evoluează în această poziție.



"Voi încerca să dau ce am mai bun, indiferent de poziția în care mă trimite antrenorul. Mi-a fost greu pentru că nu am jucat niciodată în această poziție. Chiar dacă uneori mai ajung în bandă, ceea ce e normal, nu am jucat niciodată de la început în flanc. Dar dacă antrenorul spune asta, trebuie să o fac.



Mi-a plăcut colaborarea cu Victor Olatunji, am încercat să primim mingi lungi și să ne demarcăm. A fost o comunicare constantă, dar Brest este o echipă de calitate și ne-a fost foarte dificil. Am luptat, însă la meciul următor trebuie să arătăm mai multă calitate în atac", a spus Albion Rrahmani.



În UEFA Champions League, Sparta Praga va mai înfrunta Atletico Madrid, Feyenoord, Inter și Bayer Leverkusen.



În campionat, echipa lui Albion Rrahmani traversează o formă modestă, cu patru eșecuri în ultimele cinci etape. Sparta Praga ocupă locul 3, cu 25 de puncte, la 10 lungimi în spatele liderului Slavia Praga.