”Pariul” lui Gigi Becali nu a dezamăgit! Cum s-a descurcat în prima repriză cu Virtus

Roș-albaștrii se duelează în primul tur preliminar al Champions League cu AC Virtus, campioana din San Marino.

Daniel Popa, două goluri și un assist în meciul cu Virtus

Echipa patronată de Gigi Becali s-a distrat în prima parte a jocului. Darius Olaru a reușit un hat-trick. Căpitanul roș-albaștrilor a deschis scorul în minutul 6 de la 11 metri, dar și-a mai trecut numele pe lista marcatorilor în două rânduri: în minutul 11, când a înscris cu un șut superb de la marginea careului, și în minutul 38, când a marcat după o pasă decisivă din partea lui Daniel Popa.

Dacă din partea lui Darius Olaru nu sunt surprinzătoare cele trei goluri, având în vedere că și în sezonul trecut căpitanul lui FCSB a fost unul dintre cei mai buni marcatori, Daniel Popa a impresionat în meciul cu AC Virtus.

Aflat la doar al doilea meci oficial pentru FCSB, atacantul sosit de la Universitatea Cluj a înscris de două ori, a contribuit cu o pasă decisivă la golul lui Darius Olaru din minutul 38 și a scos și penalty-ul transformat de căpitanul roș-albaștrilor la începutul partidei.

Primul gol al lui Daniel Popa a venit în minutul 22. După o pasă lungă expediată de Darius Olaru, Daniel Popa a câștigat duelul cu portarul echipei din San Marino și a trimis cu stângul în poarta goală. Cinci minute mai târziu, Popa a marcat din nou. Un balon deviat a ajuns la Popa în interiorul careului, atacantul a driblat scurt doi apărători ai lui Virtus și l-a învins cu stângul pe portarul Alex Passaniti.

Cum s-a decis Gigi Becali să îl transfere pe Daniel Popa

”Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Mi îmi era aşa… Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal?

Acum, când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă. Am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari. Am zis să îl întreb pe Tănase ce părere are.

Tănase mi-a zis: ‘Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar. Aproape cel mai bun din România’. ‘Dacă şi tu îl vezi aşa, să fie aşa’. Şi l-am luat”, a spus Gigi Becali la Fanatik.