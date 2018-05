"Nu mai dorm de 2 zile!" Cine este femeia care il consoleaza pe Karius dupa gafele din finala Ligii

Prieten cu Justin Bieber, Karius s-a trezit peste noapte si cu alti sustinatori celebri.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Saracul Karius! Portarul lui Liverpool nu doarme de 2 nopti si tot primeste amenintari cu moartea. Politia din Liverpool a deschis o ancheta.

Karius plange si acum dupa gafele din finala Ligii. "Imi cer scuze tuturor. Nu dorm de nervi" - spune neamtul din poarta lui Liverpool. O fosta actrita din filmele pentru adulti i-a sarit in aparare lui Karius si s-a luat de Ramos.

Pe portarul lui Liverpool are cine sa-l consoleze. Iubita lui e una dintre cele mai frumoase nemtoaice. In locul lui Karius, Liverpool incearca sa-l aduca pe Donnarumma. Milan cere 70 de milioane.

Peste 300 de mii de oameni au semnat o petitie si cer suspendarea lui Ramos pentru ca i-a tavalit pe Karius si Salah.

Ramos si Ronaldo au fost premiati de primarul Madridului. Femeia le-a daruit medalii de ciocolata facute de o cofetarie veche de un secol.

La Madrid, in timpul discursului presedintelui Perez, Nacho si Lucas s-au facut de ras. Nu doar Real, ci si liga spaniola vrea ca Ronaldo sa ramana si i-a facut un super-clip de promovare.