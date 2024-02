Napoli - Barcelona, de la 22:00, în Liga Campionilor. Meciul zilei, analizat de Dan Chilom. Echipele probabile

de Dan Chilom

Vezuviul stă să explodeze în această seară. Pe Diego Armando Maradona vine Barcelona lui Xavi! Indiferent de faptul că niciuna dintre cele două formații nu traversează cele mai bune momente, Napoli vs Barca’ rămâne un meci extrem de atractiv pentru toată lumea.

Știrea numărul unu înaintea meciului, este schimbarea lui Walter Mazzarri cu Francesco Calzone, un antrenor italian care a dus Slovacia la Euro 2024, chiar în grupa României. El o va antrena atât pe Napoli cât și naționala Slovaciei, fiind al 3-lea antrenor al albaștrilor în acest sezon, după Garcia și Mazzarri. În campionat, napoletanii merg rău.

După ce au câștigat un titlu istoric in sezonul precedent, Napoli nu se dezminte și revine la ce a fost întotdeauna, o echipă frumoasă, cu un public care trăiește pentru fotbal, dar nu o echipă care să se poată lupta an de an la câștigarea campionatului italian.

În acest moment napoletanii ocupă poziția a 9-a cu 36 de puncte după 24 de meciuri. Șanse infime de a prinde un loc de UCL. De partea cealaltă, Barca nici ea nu excelează în campionat, acolo unde ocupă poziția a 3-a la 8 puncte de liderul Real Madrid.

Xavi are destule bătăi de cap în alcătuirea “primului 11”, dar a primit si o veste bună, aceea că Joao Felix este refăcut pentru partida de diseară. Napoli nu știe dacă se poate baza pe atacantul Victor Osimhen, omul numărul unu în stagiunea precedentă.

Cum ar putea arăta cele două echipe:

Napoli - sistem 4-3-3

Barcelona - sistem 4-3-4.

Ultima dublă dintre cele două s-a consumat în 2022, în Europa League, iar Barcelona a trecut mai departe. Scoruri: 1-1 în Spania, și 4-2 la Napoli.

35% șanse de victorie pentru napoletani în această seară.

42 % șanse de victorie pentru catalani.

Arbitrul partidei,Felix Zwayer, are o medie de 4.67 cartonase galbene acordate pe meci și 0.22 roșii.

Sugestia sport.ro

⚽️ Ambele echipe marchează

⚽️ Ambele echipe marchează și se înscriu peste 2,5 goluri în meci.