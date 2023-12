Manchester United - Bayern Munchen, meciul zilei din Liga Campionilor, analizat de Dan Chilom 

de Dan CHILOM

Se întâlnesc echipele de pe primul loc, Bayern München, respectiv ultimul loc din grupa A, Manchester United.

Grupări de mare tradiție, care, împreună, au câștigat trofeul suprem de nouă ori. Imediat, gândul ne fuge la meciul de pomină din finala UCL din 1999, atunci când United a întors soarta jocului în minutele de prelungire prin golurile marcate de Sheringham (90+1) și Solskjær (90+3). De neuitat!

Azi, bavarezii vin în Anglia deja calificați în următoare fază a competiției, cu 13 puncte, 8 peste Copenhaga, dar chiar și așa, cu nemții nu te joci, mai ales că vin cu moralul șifonat rău după ultimul meci din campionat, pierdut cu 1-5 în fața lui Frankfurt.

Nu se știe dacă la Bayern în vestiar s-ar digera bine încă o înfrângere! De partea cealaltă, “Teatrul Viselor” nu mai sperie pe nimeni, nici pe Bornemouth, care a predat o lecție de fotbal sâmbătă pe terenul “diavolilor, câștigând cu 3-0!

Pentru Ten Hag pălăria United este prea mare, dar se pare că doar cei din conducerea clubului nu văd acest lucru. Cu toate acestea, cu o victorie în fața Bayernului, coroborată cu un rezultat de egalitate între Copenhaga și Galatasaray, trupa olandezului ar putea trece mai departe în primăvara UCL și ar putea salva situația actuală a clubului. Dar acest lucru nu va fi deloc facil!

Setting the standard on and off the pitch ????

???? @HarryMaguire93#MUFC