Catalanii au început cum nu se poate mai rău meciul de pe Stade Louis II. Eric Garcia a fost eliminat în minutul 11, după ce comis un fault în urma unei erori a lui Ter Stegen.

Cinci minute mai târziu, Akliouche a deschis scorul pentru gazde, învingându-l pe portarul neamț cu un șut perfect plasat.

În minutul 28, Lamine Yamal a restabilit egalitatea, în urma unui gol marcat din acțiune proprie. Astfel, jucătorul a devenit al doilea cel mai tânăr marcator (17 ani și 68 de zile), fiind depășit doar de Ansu Fati, care a înscris la 17 ani și 40 de zile.

În plus, Lamine Yamal a ajuns la 11 partide jucate în Champions League înainte de a împlini 18 ani, depășindu-i pe Youri Tielemans, Jude Bellingham și Warren Zaire-Emery.

Lamine Yamal u are not from this world pic.twitter.com/NZCzjAl2N4