Imaginea care face inconjurul lumii! Leo NU STIA ca il vede cineva! Cum a fost surprins Messi in vestiarul Barcelonei la cateva minute dupa dezastrul istoric in fata lui Bayern

Leo Messi a fost distrus la finalul meciului cu Bayern!

Dupa fluierul final al partidei, starul argentinian s-a retras la vestiare alaturi de colegi. Imaginea surprinsa de un fotoreporter in capitala Portugaliei, Lisabona, acolo unde au loc fazele finale din Champions League, descrie perfect situatia Barcelonei in acest moment. Messi sta pe marginea unei banci si priveste in gol, cu privirea indreapta catre pamant, in timp ce neamtul Ter Stegen asteapta in usa camerei, imitand privirea socata a colegului sau.