Hagi a rămas impresionat de baza de pregătire a celor de la Sheriff Tiraspol și a ținut să îl felicite pe patronul Victor Gușan la conferința de presă.

Gică Hagi, impresionat înainte de Sheriff - Farul: "Fantastic, wow! Felicitările mele"

În ceea ce privește meciul propriu-zis, Gică Hagi consideră că șansele pentru calificare sunt egale, în ciuda faptului că Farul s-a impus în manșa tur, scor 1-0.

"La Constanța cred că am făcut un joc foarte bun contra unei echipe mult mai experimentate decât noi în plan european. Am făcut un rezultat foarte bun: nu am luat gol și am marcat. Asta nu spune că suntem favoriți. Eu cred că sunt șansele egale. Întâlnim o echipă foarte bună, foarte disciplinată. Au un antrenor din Italia, iar echipa e bazată pe tactică, disciplină și jucători valoroși, care pot face diferența în orice moment.

Suntem conștienți că trebuie să facem un meci foarte bun, atât ofensiv, cât și defensiv. Ne trebuie un meci complet pentru a ne califica. Cu gândul ăsta am venit aici. Trebuie să fim noi și să dictăm ritmul și intensitatea jocului. Acum cred că ne cunoaștem mai bine decât în tur. Nu cred că putem fi surprinși ceva. Poate doar unele mici schimbări, pentru că au semnat mulți jucători. Și noi am făcut același lucru, dar noi suntem în plin campionat.

Felicitările mele patronului. Știam de mult timp că îi place foarte mult fotbalul, știam că a investit în fotbal și își dorea foarte mult să facă asta. A mărit-o. O văd după 14-15 ani și a făcut ceva fantastic.

Fantastic, wow, foarte bun! Salut totdeauna pe toți cei care investesc în partea socială, în sport. Sportul e un segment social important. Să faci lucrurile astea de nivelul acesta e foarte bine", a spus Gică Hagi, la Tiraspol.

Ce urmează pentru Farul după ”dubla” cu Sheriff

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar din Champions League pe Maccabi Haifa, care marți a câștigat cu 4-0 în deplasare la Hamrun Spartans (Malta).

Dacă Farul lui Gheorghe Hagi va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu (Armenia) şi Zrinjski Mostar (1-0 în deplasare pentru echipa din Bosnia în prima manșă).