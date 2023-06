Ghinion teribil pentru Kevin De Bruyne! A doua finală UCL în care iese accidentat

Kevin De Bruyne (31 de ani), una dintre vedetele lui Manchester City, a părăsit terenul după doar 36 de minute, în locul său intrând Phil Foden.

După aproximativ o jumătate de oră, De Bruyne a acuzat probleme medicale și a avut nevoie de îngrijiri, în ciuda faptului că nu a fost faultat de vreun adversar. Mijlocașul belgian a încercat să rămână pe teren, însă, în cele din urmă, a cerut să fie schimbat.

De Bruyne se află la a doua finală UEFA Champions League în care iese accidentat. În 2021, contra lui Chelsea (0-1), belgianul a părăsit terenul după o oră de joc.

2021: Kevin De Bruyne injured during #UCLfinal vs. Chelsea. Subbed after 60mins.

2023: Kevin De Bruyne injured during #UCLfinal vs. Inter. Subbed after 35mins.#MCFC | #UCL pic.twitter.com/YhWGrimElK