Cu o oră înaintea meciului din Ghencea, Elias Charalambous a acordat un interviu pentru PRO TV în care a prefațat partida cu Maccabi Tel Aviv.

Elias Charalambous, înainte de FCSB - Maccabi Tel Aviv: "Calificarea se va decide la retur!"

Tehnicianul cipriot este convins că, indiferent de rezultatul din această seară, calificarea se va decide la returul de peste o săptămână, care va avea loc pe teren neutru, la Budapesta.

"Este un meci pe care vrem să-l începem bine. Așa cum am spus ieri, sunt două meciuri, azi e primul. Vrem să obținem un rezultat bun care să ne ajute la retur. Indiferent ce se va întâmpla azi, nu va fi stabilită echipa calificată.

Astăzi, niciun rezultat, indiferent de echipă, nu va fi confortabil pentru retur. Cu siguranță vom încerca să câștigăm, vom da ce avem mai bun, dar nu vom putea sta relaxați la retur. Calificarea se va decide la retur", a spus Elias Charalambous, pentru PRO TV.

Întrebat dacă ajută declarațiile optimiste ale lui Gigi Becali referitoare la parcursul echipei în Champions League, Charalambous a spus: "Toți ne dorim să ajungem cât mai departe posibil. Îl cunoașteți pe patron, are propriul lui stil, are încredere în echipă, are încredere în băieți, dar în fotbal nimeni nu știe rezultatul de dinainte".

Felicio Milson, cel mai bine cotat jucător de la Maccabi Tel Aviv, nu este nici măcar pe banca de rezerve pentru meciul cu FCSB. Angolezul este aproape de un transfer în Serbia, la Steaua Roșie Belgrad.

"Milson? Nu ne gândim la un singur jucător. Milson sau Zahavi sunt jucători buni, dar fotbalul e un joc colectiv. Nici noi nu depindem de un singur jucător. Trebuie să fim o echipă, să jucăm bine și să arătăm un spirit colectiv. Jucăm cu stadionul plin, e minunat, sper să-i facem fericiți", a mai spus antrenorul de la FCSB.

FCSB - Maccabi Tel Aviv | Echipele de start