Cu Radu Petrescu la centru, City a condus cu 3-0 până în minutul 75, dar olandezii au reușit să restabilească egalitatea în doar 15 minute.

Pep Guardiola: ”Am pierdut multe jocuri în ultima vreme, suntem fragili!”

Pep Guardiola s-a arătat extrem de dezamăgit după ce echipa sa a fost egalată de la 3-0. Tehnicianul catalan consideră că primele două goluri ale olandezilor au fost ”făcute cadou”.

”Jocul a fost bun până la 3-0, am jucat bine, dar apoi am primit multe goluri pentru că nu am fost echilibrați. Le-am făcut cadou primul gol, apoi pe al doilea, de asta a fost dificil.

Am pierdut multe jocuri în ultima vreme, suntem fragili și bineînțeles că aveam nevoie de o victorie, jocul a fost bun pentru încredere. Am jucat la un nivel bun, dar la primul moment în care s-a întâmplat ceva, am avut probleme.

Nu știu dacă este vorba despre partea mentală. Primul gol nu trebuia să se întâmple, iar al doilea, la fel. Apoi uităm ce se întâmplă, eram disperați să câștigăm și să ne descurcăm bine. Ne descurcăm bine, dar nu câștigăm jocuri.

Asta e situația. Am făcut un joc bun, dar la acest nivel nu putem renunța așa ușor. Acum nu sunt pregătit să mă gândesc la asta (n.r. că City are nevoie să câștige ultimele trei meciuri pentru a se califica din primele opt echipe). Trebuie să ne recuperăm și să ne pregătim pentru următorul joc. Dacă nu suntem pregătiți să câștigăm meciuri este dificil să o facem”, a spus Pep Guardiola, conform BBC.

