Madrilenii încheie pe locul 11 în clasamentul din faza principală, iar pentru un loc în optimi, echipa antrenată de Carlo Ancelotti se va duela fie cu Manchester City, fie cu Celtic.

Carlo Ancelotti se teme de Manchester City

La finalul meciului, antrenorul lui Real Madrid s-a declarat nemulțumit de noul format al Champions League și a recunoscut că se teme de un duel cu Manchester City în play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală.

De altfel, Ancelotti a declarat după meciul cu Brest că este foarte mulțumit de felul în care arată echipa în acest moment.

”Va trebui să așteptăm tragere la sorți. Dacă vom pica împotriva lui City, va fi mult mai complicat atât pentru noi, cât și pentru ei. Cu siguranță, City are șanse mai mari să câștige Champions League decât are Celtic. Nu ne-ar plăcea să o întâlnim pe City, dar dacă vom pica împotriva lor, vom proceda așa cum am făcut-o și în ultimii ani.

Este păcat că nu ne-am trezit mai devreme în această competiție, penru că avem o dinamică bună acum. Trebuie să respectăm clasamentul. Nu îmi place acest format, pentru că sunt prea multe meciuri, iar eu sunt de părere că trebuie să jucăm mai puțin pentru a menaja jucătorii.

Nu vom fi afectați dacă jucăm două meciuri în plus, penru că echipa este într-o formă bună din punct de vedere fizic și mental. Am încredere maximă în această echipă, pentru că văd niște lucruri foarte bune.

Am văzut o versiune bună a echipei, seriozitate, unitate și foarte compactă. Suntem fericiți pentru că echipa traversează un moment bun, o atitudine bună și vrem să continuăm tot așa.

Astăzi am fost eficienți, am ieșit bine din apărare, iar atacanții s-au mișcat foarte bine. Echipa începe să joace un fotbal bun”, a spus Carlo Ancelotti.

