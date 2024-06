Anunțul dinspre UEFA. Cine a fost jucătorul finalei Champions League, Borussia Dortmund - Real Madrid 0-2 

Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oară trofeul Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stadionul Wembley din Londra.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a făcut o repriză secundă excelentă, impunându-se prin golurile marcate de Dani Carvajal (74) şi Vinicius Junior (83).

UEFA l-a numit jucătorul finalei pe Dani Carvajal. "O performanță determinantă, disciplinat în joc și implicare a fundașului lateral. A făcut un joc defensiv foarte solid. A dat dovadă constantă de disciplină pentru a-și ajuta echipa. A produs momentul cheie al jocului, când a marcat", a scris UEFA la secțiunea Player of The Match.

Carvajal a sitetizat performanța de pe Wembley în câteva cuvinte: "Nu pot să explic cum se simte această bucurie. Mă voi mulțumi să spun doar că e o fericire imensă. Cu siguranță știm să suferim, dar, crede-mă, mi-ar plăcea să câștig mai ușor aceste meciuri.

Am apărut la cornere în cea mai mare parte a sezonului (n.r.: la golul însccris). Determinarea este cheia abordării mele – am reușit cu știință și inteligență să trecem la conducerea jocului și am realizat că trebuie să înscriem și al doilea gol", a spus Dani Carvajal, pentru site-ul UEFA.

Aceasta a fost ultima ediţie a Ligii Campionilor în actualul format. Meciul de la Londra a fost ultimul şi pentru Marco Reus în tricoul Borussiei.

Real Madrid deţine recordul de trofee în competiţie (inclusiv Cupa Campionilor Europeni), 15, câştigând ultimele nouă finale pe care le-a jucat. Madrilenii nu au mai pierdut o finală în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent din 1981.

Borussia rămâne cu un trofeu în palmares, după victoria din 1997, de la Munchen, contra lui Juventus (3-1). Echipa din Dortmund a mai jucat o finală, în 2013, chiar pe Wembley, fiind învinsă de altă echipă germană, Bayern Munchen, cu 2-1.

