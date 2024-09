Porecla pe care finanațatorul lui FC Argeș i-a dat-o lui Nicolae Dică după ce l-a dat afară

Decizia a fost luată în urma remizei cu rivala locală, Mioveni, scor 1-1, rezultat care a adâncit criza în care se află echipa din Trivale.

Viorel Tudose, principalul sponsor al piteștenilor, a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Nicolae Dică. Afaceristul a declarat pentru ProSport că și-a exprimat încă de la început îndoielile cu privire la capacitatea lui Dică de a obține rezultate notabile la FC Argeș.

"Timpul mi-a dat dreptate", a spus Tudose, potrivit Prosport, adăugând că "Nicolae Dică nu poate mai mult de o promovare de la Liga 3 la Liga 2". Afaceristul a criticat dur atitudinea lui Dică și a sugerat că acesta nu ar trebui să mai comenteze la televizor, având în vedere eșecurile repetate ca antrenor.

Tudose, atac dur la Nicolae Dică

"Zece Zero" este porecla pe care Tudose i-a atribuit-o lui Dică, făcând referire la "dubla" dintre FCSB și Silkeborg, când "roș-albaștrii" au pierdut cu 5-0 atât în tur, cât și în retur.

"Dică va rămâne în istoria fotbalului românesc antrenorul poreclit Zece Zero…Eu am spus clar încă de la început că acest antrenor nu poate mai mult de o promovare de la Liga 3 la Liga 2, chiar dacă a fost tot cu FC Argeș. Însă, eram suta la suta convins că aici se va ajunge dacă îl vom aduce pe Dică la FC Argeș, iar eu m-am opus cu tarie numirii sale în funcția de antrenor principal, însă am pierdut la vot. Consider că FC Argeș va începe campionatul după îndepărtarea lui Dică. Am bătut pasul pe loc în aceste etape, iar alte echipe au făcut puncte.

Totuși, e bine că până la urmă s-a luat decizia înlocuirii sale, iar numele noului antrenor o să fie o mare surpriză pentru fotbalul românesc. Numele respectivului este știut de două persoane. Eu și Dani Coman. Nu vi-l pot spune acum", a spus Tudose.

Pentru Nicolae Dică, acesta a fost cel de-al treilea mandat pe banca formației din Trivale. Primul a fost în perioada ianuarie 2016 – iunie 2017, iar al doilea a fost în iunie 2019 – octombrie 2019, după ce a părăsit-o pe FCSB.