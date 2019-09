Pancu nu renunta la Rapid: "Nu plec nici daca vine Mircea Lucescu! Pot fi doar demis, atat!" Atac la primarul Sectorului 1: "Nu stie cand e offside!"

Pancu nu pleaca de la Rapid nici macar pentru a-i lasa locul lui Mircea Lucescu.

Pancu spune ca nu va renunta la postul de antrenor al Rapidului nici daca va veni "Il Luce". Actualul tehnician al giulestenilor va pleca doar daca va fi demis.

"Ape linistite la Rapid nu prea sunt. Legat de zvonurile venirii lui Lucescu, eu cred ca e imposibil, desi multa lumea imi zice ca e posibil sa vina. Eu raman in continuare linistit. Nu ma abat de la visurile si idealurile mele legate de Rapid. Eu ma consider un campion, iar in vocabularul meu nu exista verbul 'a renunta'. Pot fi demis oricand. Si acum pot fi demis, dar nu voi renunta nici daca vine Mircea Lucescu. Pot fi doar demis, atat!", a declarat Daniel Pancu in cadrul unei conferinte de presa.

Daniel Pancu a avut un discurs acid la adresa lui Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1. Pancu ii recunoaste meritele primarului in crearea noului Rapid, insa crede ca o aducere a lui Mircea Lucescu in acest moment ar reprezenta o decizie gresita.

"Fara domnul primar, Rapidul nu ar fi fost unde e acum, adica o echipa de Liga 2 cu pretentii la promovarea in prima liga. E normal sa-si doreasca tot ce-i mai bun pentru această echipa, dar, din cate stiu eu, cunostintele dumnealui despre fotbal sunt aproape zero. Nu stiu daca stie cand e offside. E parintele acestui nou Rapid. Dar legat de analiza strict fotbalistica a mea, accept una oricand, dar doar din partea oamenilor calificati si care stau zi de zi cu mine", a mai precizat Pancu.