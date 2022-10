Ovidiu Burcă, prima reacție după Minaur Baia Mare - Dinamo 1-1: ”N-am avut reacția pe care am vrut-o”

Antrenorul ”câinilor” a fost dezamăgit de atitudinea elevilor săi din partea a doua a meciului. În prima repriză, Dinamo a avut câteva ocazii notabile și a reușit să marcheze dintr-un penalty obținut de Răzvan Patriche și transformat de Ahmed Bani.

Burcă vede și părți bune după egalul lui Dinamo de la Baia Mare.

Ovidiu Burcă: ”Nu am avut reacția pe care am vrut-o”

"În primul rând, plec cumva supărat, pentru că era un meci pe care ar fi trebuit să îl câștigăm. O prima repriză bună, cred că cea mai bună a noastră de când am venit eu la Dinamo. Golul lor a căzut cumva contrat cursului jocului.

A fost un moment psihologic și sunt supărat că în a doua repriză nu am mai jucat la fel. La pauză am încercat să îi liniștesc pe jucători, dar nu au avut reacția pe care eu am vrut-o. Mergem înainte, învățăm din lucrurile acestea.

Sunt lucruri bune, rămânem cu un punct, dar mă mâhnește faptul că echipa nu a avut reacție după golul primit. Cred că de la meci la meci arătam lucruri bune și ăsta este lucrul care mă interesează în principal", a spus Burcă.

Dinamo se poate îndepărta de locurile de play-off dacă Șelimbăr va câștiga meciul cu Gloria Buzău, programat marți.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe locul 14 în Liga 2, cu zece puncte, la egalitate cu CSC Dumbrăvița, în timp ce Minaur Baia Mare a ajuns pe locul 16, pe locul nouă.

Dinamo va juca pe teren propriu cu Ripensia Timișoara în următoarea etapă, în timp ce Minaur se va deplasa pe terenul celor de la Unirea Constanța.