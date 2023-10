Oprița îi pune la zid pe jucătorii Stelei după 4-4 la Buzău: "Nu pot să mai înțeleg ce vor de la viața lor!"

CSA Steaua a condus cu 2-0 după 31 de minute, dar Gloria Buzău a reușit să egaleze până la pauză. Gazdele au trecut în avantaj din minutul 69, iar finalul a fost incendiar: CSA Steaua a egalat la 3 în minutul 89, Buzăul a făcut 4-3 în minutul 90, iar oaspeții au smuls o remiză în minutul 90+2!

Oprița îi pune la zid pe jucătorii Stelei după 4-4 la Buzău

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a avut un discurs dur la finalul meciului, exaperat de greșelile "inexplicabile" ale jucătorilor săi.

"Vă dați seama ce trăiesc eu? Ce pot eu să trăiesc? O explicație? Să-i întrebăm și pe ei. N-am ce să vă răspund la ce meci am trăit. Am avut 2-0 și era să plecăm fără niciun punct. Am început foarte bine, eu zic că am pregătit bine jocul, dar după primul gol a intervenit teama, uluiala, nu mai câștigam mingea, eram fricoși.

Am înțeles, am făcut o greșeală, dar să vă văd, hai să-l dăm pe al treilea. Asta le-am și spus la vestiar. Nu pot să-i mai înțeleg ce vor de la sezonul ăsta și de la viața lor. Am venit să câștigăm aici. Nu am venit să mă apăr, am vrut să câștigăm, dar greșelile unora sunt inexplicabile", a spus Daniel Oprița.

CSA Steaua are cinci meciuri consecutive fără victorie în Liga 2 și ocupă locul 13, cu doar 9 puncte acumulate în primele 8 etape.

Gloria Buzău - Steaua 4-4. Cele mai importante momente