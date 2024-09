Claudiu Niculescu trebuie să mai aștepte. Marius Croitoru, sigur de postul său la FCU Craiova până în iarnă

În acest început de sezon, FCU Craiova ocupă locul al șaptelea în clasamentul diviziei secunde, cu opt puncte acumulate după cinci etape jucate. Oltenii au câștigat meciurile cu Chindia Târgoviște (1-0) și Dumbrăvița (2-1), au remizat cu Șelimbăr (1-1) și Steaua (0-0) și au pierdut cu CSM Reșița (0-2), iar în Cupa României au trecut de Petrolul Potcoava (1-0) și au fost eliminați de Unirea Alba iulia (1-1, 5-4 după lovituri de departajare).

Deși s-a scris că antrenorul Marius Croitoru (43 de ani) poate fi înlocuit de Claudiu Niculescu (48 de ani), acesta spune că are o clauză în contract care îi permite clubului să-l concedieze fără să plătească despăgubiri, dar abia în iarnă, dacă echipa nu ocupă un loc care să o califice în play-off.

"Nu simt o presiune pentru postul meu"

"Nu simt o presiune pentru postul meu. Eliminarea din Cupă a fost ca la meciul cu Steaua, am avut cinci ocazii mari, singuri cu portarul. La penalty-uri nu am ce să le reproșez băieților. Nu știu ce a apărut în presă, eu nu am discutat nimic cu domnul Mititelu. Eu am clauză în contract să tragem linia în iarnă. În iarnă, în cazul în care nu sunt în grafic, lucrurile sunt simple. Până în iarnă sunt la Craiova, dar sunt ferm convins că voi fi și pe mai departe.

"E un început de sezon inedit. Eu nu am activat la Liga 2"

Acest început de sezon este ceva inedit, și pentru mine, și pentru unii jucători. Eu unul nu am activat la Liga 2. Nu am multe repere, nu am multe date, încep să mă adaptez și eu din mers. E clar că am avut un calup de cinci meciuri dificile, în care am luat contact cu ceea ce înseamnă Liga 2. Trebuie să ne acomodăm din mers.

E clar că mai avem acum timp două săptămâni să mai facem transferuri, să ne organizăm ca model de joc și ca omogenitate. Sunt mai mulți jucători din sezonul trecut, dar nu au jucat în aceeași componență. Aproape toți cei care jucau titulari au plecat de la echipă, atunci e clar că avem nevoie de timp.

"Săptămâna aceasta vor mai apărea doi sau trei jucători"

Nu mă gândesc la jucători din Liga 1 sau din România, ci la jucători din străinătate. Trebuie să completăm locurile libere, pentru că mai sunt ceva poziții de acoperit, pe unele posturi nu avem dubluri. Săptămâna aceasta vor mai apărea doi sau trei jucători.

Nu este ușor să construiești o echipă care să joace rolul de favorită, care este dificil de jucat la orice divizie ești. Când ai obiective mari, e clar că trebuie să-ți asumi acest rol de favorită și trebuie să te duci să câștigi pe orice teren.

"Rolul de favorită nu poate să-l interpreteze oricine"

Rolul de favorită nu poate să-l interpreteze oricine. Când joci cu o echipă inferioară ție din toate punctele de vedere, e clar că atitudinea lor este mult mai dedicată. Îi dominăm ca valoare, dar ei încearcă se fie superiori la atitudine și dăruire.

Dacă pot să antrenez la o echipă care nu are drept de promovare? Am învățat că niciodată nu e bine să spui ceva categoric. Nu se știe viața unde te duce și unde poți ajunge. Nu pot să dau un răspuns ferm", a declarat Marius Croitoru.

Foto - Gabriel Chirea