În primul joc din Liga 2 disputat de hunedoreni, Corvinul a pierdut 0-2 cu FC Voluntari. Hunedorenii au evoluat cu un om în minus din minutul 30, după ce Lucas Campan a văzut al doilea cartonaș galben în decurs a trei minute.

Ambele goluri au venit în actul secund. Adam Nemec a deschis scorul în minutul 52, iar Doru Andrei a majorat diferența în minutul 85. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la final, iar Voluntari s-a impus cu 2-0.

Florin Maxim și-a stabilit viitorul după ce FRF a blocat accesul Corvinului în Liga 1

După meci, Florin Maxim a vorbit despre jocul elevilor săi, dar și despre decizia FRF. Antrenorul a mai dezvăluit și faptul că va rămâne în continuare la Corvinul, indiferent că hunedorenii nu vor avea drept de promovare în SuperLiga României.

”Nu a fost un joc rău. Au fost niște momente pe care noi nu le-am gestionat bine. Știam că sunt periculoși la faze fixe. Ne-au surprins. Am fost puțini depășiți. E și o oarecare oboseală și psihică și fizică pentru noi. Foarte ușor a fost acordat al doilea galben. Să rupi jocul pe o căldură de așa fel. Prea ușor primul galben. Se întâmplă astfel de lucruri. Al doilea galben pentru o ținere. Să dai al doilea galben pentru atât? E acoperit de regulament.

Suntem o echipă fără drept de promovare. Au mai fost arbitraje de acest gen și în sezonul trecut. Să nu vezi 3-4 faze și pe celelalte să le vezi? Am avut și noi tableta pe margine. Am făcut ce am putut. Nu a fost ușor. Înaintea meciului de Cupă le-am zis să nu afle din presă. Am avut această informație. Am avut o ședință cu ei și mi-a fost teamă de acel meci de Cupă când le-am văzut fețele. Este greu.

Trebuie să mai aducem jucători numeric. Suntem foarte puțini pentru că ne-au plecat jucători. AM încredere în mine, în staff că vom fi bine. Nu este ușor nici pentru mine. Sunt un antrenor tânăr și pentru mine nu e o problemă timpul. Vreau să cred că nici pentru jucători pentru că mulți dintre ei sunt la primul an de Liga 2. Nu mai pleacă nimeni. Ne-am pus și o strategie. Trebuie să ne înțeleagă și ei. Suntem o echipă. Fiecare are interesul lui, dar trebuie să avem un interes comun. Vedem în iarnă. Până în iarnă nu mai pleacă nimeni.

E frustrant. Nu că ne așteptam, dar luam în calcul. Credeam că vom găsi înțelegere de la echipele din Liga 2. A fost acea problemă de termen. Dacă vrem să primim și altfel, Voluntari a câștigat Cupa României și nu a avut drept să joace în cupele europene. A fost un șoc și pentru mine, dar am luat în calcul și acest aspect. E frustrant. Voi merge și voi sta în continuare la Corvinul”, a spus Florin Maxim după meci.