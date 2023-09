Concordia Chiajna - Steaua, ora 20:30, LIVE TEXT. Programul complet al etapei a 6-a din Liga 2

Primul meci al rundei este cel dintre Concordia Chiajna și CSA Steaua, două dintre echipele cu pretenții din Liga 2.

Concordia Chiajna - Steaua, ora 20:30, LIVE TEXT

Steaua a obținut promovarea în sezonul precedent, reușind să se claseze pe locul doi, dar a rămas în Liga 2 din cauza formei de organizare a clubului. Acum, trupa lui Daniel Oprița ”țintește” din nou promovarea.

De partea cealaltă, Concordia Chiajna are ca obiectiv promovarea, după ce a adus mai mulți jucători cu experiență la nivelul primei ligi în această vară. Sub comanda lui Erik Lincar, Chiajna are șapte puncte după opt runde și este pe locul opt, la șapte puncte distanță de lider.

Pe primul loc este ”surpriza” CSC 1599 Șelimbăr, care are 15 puncte din tot atâtea posibile și este singura echipă cu un parcurs perfect după primele cini runde.

Programul etapei a 6-a din Liga 2:

Concordia Chiajna - CSA Steaua, joi, ora 20:30

CSM Slatina - CSC 1599 Șelimbăr, sâmbătă, ora 11:00

Gloria Buzău - CSM Alexandria, sâmbătă, ora 11:00

Unirea Slobozia - Metaloglobus, sâmbătă, ora 11:00

CSC Dumbrăvița - CS Tunari, sâmbătă, ora 11:00

Csikszereda - Viitorul Pandurii, sâmbătă, ora 11:00

Corvinul Hunedoara - CSM Reșița, sâmbătă, ora 11:00

FC Argeș - Unirea Dej, luni, ora 16:15