Adrian Mititelu își explică reacția nervoasă: "Simțeam că înnebunesc. Niște bandiți obscuri trimiși de Bodescu / Rușine, domnule Ciolacu!"

"Ieșirea mea pe care o acum o regret se datorează unui lung șir de nedreptăți care mi s-au făcut în fotbal. N-a fost an în care să nu pierd 7-8-10 puncte din cauza unui arbitru. N-a fost an în care să nu sufăr pe chestia asta. Amintiți-vă că ne-a fost luată și o calificare în cupele europene, tot cu japcă.



Anul ăsta ne-au ciupit la fiecare meci. După ce că suntem în criză, că nu reușim să ne revenim, mai vine și arbitrul. Am început meciul foarte bine și le face cadou un penalty. Normal că am avut o ieșire pe care n-am putut să o mai controlez. Cu astfel de bandiți, de indivizi obscuri trimiși de Bodescu să ne fure meci de meci... la toate meciurile am avut probleme cu arbitrajul. Ne-a ciupit tot timpul, nu e o fază care să nu fie în favoarea adversarilor.



Eu știu că Bodescu trimite arbitri cu dedicație pentru că Liga 2 nu e atât de mediatizată, nu există sistemul VAR și scopul lui numărul 1 e ca eu să sufăr și să simt autoritatea lor. E un mijloc de a mă presa să renunț la acțiunile din instanță împotriva Federației. Ei cunosc situația de la echipă, faptul că suporterii sunt supărați și încearcă să-mi trimită astfel de arbitraje.



Ce memoriu să facem? E un grup criminal organizat care conduce Federația atât timp cât prim-ministrul îi laudă. Ei stau acolo ilegal și fac ce vor mușchii lor. Arbitrajul este vai de mama lui și cu sistemul VAR. Arbitrajul este afacerea lui Bodescu, el taie și spânzură. Sunt arbitri trimiși cu dedicație. Nu poți să dai penalty la faza aia. Lucrurile au fost clare și pe fondul ăsta am avut acea ieșire.



Singura mea soluție să merg în instanță cu litigiile. Va veni vremea în care vor plăti pentru tot ce au făcut acestui club. Liga 1, 2 sau 3, nu contează. Noi vom fi în continuare și nu vor scăpa niciodată. Indiferent cât îi va ține domnul Ciolacu în brațe, ei vor trebui să răspundă. Exercită autoritatea la Federație ilegal și abuziv. E o rușine, domnule Ciolacu, că dumneavoastră girați să fie Federația condusă ilegal numai pentru că aveți o simpatie față de domnul Bodescu. Le-ați promis acum că, după ce veți câștiga puterea totală în decembrie, veți da o lege prin care oamenii să nu mai aibă nicio emoție în instanță. Dincolo de problemele noastre de lot, de echipă, ne confruntăm și cu problema asta.



Poate că am descumpănit echipa prin gestul meu, dar n-am putut să mă abțin. Nu se poate! De ani de zile să fiu furat de acești nenorociți... îi plătim înainte ca pe curve, noi îi plătim ca să ne facă felul. Federația nu dă niciun leu, au manevrat drepturile TV cum au vrut ei, iar arbitrii te execută. Noi ne luptăm cu primăriile din țară și cu influențele din țară. Am intrat într-o situație în care bătălia e pentru supraviețuirea în Liga 2 la câți dușmani avem. Pe fondul acestor probleme am gesturi neserioase, necugetate pe care acum le regret. În momentul ăla simțeam că înnebunesc. Nu e normal ce am făcut, îmi pare rău, dar nu mai pot, mi-a ajuns cuțitul la os", a spus Adrian Mititelu.

FC U Craiova se află pe locul 14 în Liga 2 după 12 etape, cu doar 14 puncte. Oltenii au ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie, iar în runda următoare vor juca pe terenul lui CSM Slatina.