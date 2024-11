Oltenii au deschis scorul în minutul 13 prin Ibrahim, dar oaspeții au egalat printr-un penalty controversat transformat de Patrick Petre, în minutul 22.

Adrian Mititelu: ”Să îmi dea o suspendare pe doi ani!”

Nemulțumit de arbitrajul lui Cristian Moldoveanu, Mititelu a intrat pe teren și i-a cerut explicații centralului. Patronul a vrut să scoată echipa de pe teren, însă în cele din urmă a renunțat.

Mititelu a mers și la vestiarele arbitrilor pentru a cere explicații. După meci, finanțatorul echipei din Bănie a lansat un atac nemilos la adresa secretarului general al FRF, Gabriel Bodescu, pe care l-a acuzat că vrea să îi distrugă clubul.

Mititelu a dezvăluit că centralul meciului l-a avertizat de faptul că va nota în raportul oficial al partidei faptul că a mers la vestiare, iar finanțatorul celor de la FCU Craiova a recunoscut că se așteaptă să primească și doi ani de suspendare.

”Am văzut acolo niște arbitri, dar nu știu care dintre ei era. I-am spus că nu e corect ce face, că își bate joc de munca noastră și că trebuie să fie atent la joc, pentru că de asta e plătit. Una-două, o ținea că scrie în raport. Ce să faci, mă, cu raportul? Să îmi dea o suspendare pe doi ani! Asta e problema voastră? Dar noi ce facem cu ăștia care ne fură? Noi ce căi avem, cum putem să contestăm?

Atât timp cât arbitrajul e condus pe sistem piramidal mafiot, e greu, și vă spun că nu e întâmplare, mai sunt și greșeli, dar uitați-vă, analizați meciurile noastre, în toate ne-au ciupit. În momentul în care echipa merge prost, mai puneți și voi un cui și gata. Scopul acestui Bodescu este să distrugă clubul, pentru că acțiunile și plângerile noastre le afectează interesele majore.

În mod normal, dacă s-ar aplica legea, ei nu ar trebui să fie acolo la Federație, dar pentru că au sprijin politic mare de tot, se închid ochii și nimeni nu aplică legea. Unii stau într-o Federație, iar primul ministru, probabil viitorul președinte al României, îi laudă ca să audă judecătorii. Cu asta mă lupt eu! Când echipa nu îți merge și te mai fură și arbitri, e greu să te porți cuviincios.

Nu știu ce a făcut Pancu, am făcut chestia asta din disperare, pentru că nu mai suport nedreptățile, nu am făcut de drag. Efectiv, nu mai suport, pentru că este un șir lung de abuzuri și nu mai știu cum să mă comport cu ei. Înțeleg greșelile, sunt omenești, dar sunt toate împotriva noastră. Nu ai cum să te lupți cu sistemul. Scopul este să reușim să supraviețuim. Să treacă câteva ore să mă liniștesc, pentru că nu mai suport încă un an în Liga 2. Mi se pare o veșnicie, e ceva groaznic, nu mai știu ce să fac, îmi vine să plâng”, a spus Adrian Mititelu la finalul jocului.

