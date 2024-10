Adrian Mititelu a dezvăluit că după eșecul devastator suferit de olteni în fața celor de la CS Afumați, scor 0-3, Marius Croitoru a cerut rezilirea contractului deoarece antrenorul a spus că se simte ”epuizat”.

Adrian Mititelu: ”Croitoru este în continuare antrenorul echipei noastre!”

Inițial, Mititelu a fost de acord cu cerința antrenorului, însă, ulterior, s-a răzgândit.

Mititelu are încredere în continuare în Croitoru și crede că prăbușirea echipei sale nu a fost cauzată de antrenor, ci, mai degrabă, de lipsa unu preparator fizic bun. Patronul formației din Bănie este absolut convins că echipa a intrat pe o pantă descendentă după plecarea lui Dan Vasilică.

”Marius Croitoru este în continuare antrenorul echipei noastre, deşi după meciul cu Afumaţi şi-a manifestat intenţia de a încheia colaborarea, spunând că este epuizat şi că nu mai poate. Iniţial, am fost de acord să accept demisia lui.

Ulterior, am ajuns la concluzia că nu asta este soluţia pentru a rezolva problema echipei. Prăbuşirea echipei nu are legătură cu antrenorii. Am ajuns la concluzia că a început după plecarea lui Dan Vasilică din club.

Le-am făcut pe plac tuturor care m-au înjurat că Vasilică distruge echipa. Cu Vasilică am făcut dintr-o echipă banală de Liga 3 una de temut din Liga 1. Am făcut din jucători no name jucători pe care i-am vândut pe milioane de euro”, a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: ”Vom fi mai puternici fotbalistic decât CSU!”

Totodată, Mititelu este convins că, în cazul în care echipa sa va reuși să depășească această pasă proastă, FCU Craiova ”va defila” în Liga 2 și, mai mult, va deveni o echipă mai puternică decât rivala Universitatea Craiova.

Finanțatorul oltenilor a anunțat că a adus la echipă un nou preparator fizic și crede că începând din meciul cu FC Voluntari, formația din Bănie va afișa o altă față.

”Teoretic putem salva acest an. Va fi greu. Urmează o pauză, avem o săptămână de cantonament. Încercăm să rezolvăm problema fizică. Dacă o recuperăm din punct de vedere fizic, echipa defilează în Liga 2. Dacă o rezolvăm, nu mai avem emoţii. E o concluzie la care am ajuns în ultimele săptămâni.

Va veni momentul în care vom fi mai puternici fotbalistic decât CSU. Marius Croitoru rămâne. Încercăm de azi cu un nou preparator să facem o remontada, să rezolvam problema fizică. Eu zic că vom arăta ca o echipă puternică în meciul cu Voluntari. O să vedeţi că va fi o altă echipă”, a adăugat Mititelu.