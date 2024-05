A retrogradat în Liga 2 cu FCU Craiova, dar e în vizorul naționalei: ”România are nevoie de un atacant în stilul său”

Oltenii au încheiat ultimii cu 22 de puncte play-out-ul Superligii României. După nouă etape desfășurate în partea a doua a campionatului, formația dirijată de Eugen Trică a înregistrat o singură victorie, trei rezultate de egalitate și cinci eșecuri.

A retrogradat în Liga 2 cu FCU Craiova, dar e în vizorul naționalei: ”România are nevoie de un jucător în stilul său”

Daniel Pancu, selecționerul României U21, a fost cât se poate de sincer când a vorbit despre atacantul oltenilor, Vladislav Blănuță (22 de ani).

Fostul internațional a mărturisit că-l știe de mic pe Blănuță și că nu contează faptul că jucătorul va evolua în eșalonul secund. Tot se află pe lista sa de convocări la echipa micilor tricolori.

”Eu îl știu pe Blănuță de la 16 ani, atunci când l-am avut vreo două-trei săptămâni pe la Rapid, dar totuși era prea crud la vremea aia ca să îl opresc în lotul echipei mari. Însă, după ce s-a transferat la FCU Craiova, iar apoi și-a rezolvat toate problemele cu actele ca să poată să joace pentru România, eu l-am debutat la naționala U 21.

Și va avea dreptul să joace și în continuare pentru U 21, deoarece el e 2002 ca și Louis Munteanu. Nu contează pentru mine că Blănuță va juca în Liga 2. Din Liga 2 îl am la națională și pe Ignat, nu? Așa că, Blănuță se va afla în continuare în vederile mele pentru că el este un atacant cu calități, iar mie îmi place acest jucător de la FCU.

România are nevoie de un atacant pe stilul lui Blănuță, iar copilul ăsta este în progres. I s-a dat încredre pe final de campionat de la meci la meci și am văzut că a și început să marcheze prin ultimele meciuri. Sunt sigur că el va marca și mai mult în Liga 2. Dacă i se va da în continuare încredere eu sunt convins că el va marca și mai mult. Iar în Liga 2 Blănuță se va bate cu FCU la promovare. Astfel că, eu nu am cum să nu îl am în vederile mele. Așa că, poarta naționalei U 21 rămâne în continuare deschisă pentru el”, a spus Daniel Pancu, potrivit editie.ro.

Vladislav Blănuță se află la FCU Craiova din iulie 2023. Cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate, vârful de 1,90 m are contract valabil cu FCU Craiova până în iunie 2028.