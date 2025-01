Nicolae Dică (44 de ani), a fost demis cu scandal de la echipa argeșeană, în septembrie 2024.



Marco Dică s-a înțeles deja cu AFC Câmpulung

"Alb-violeții" au anunțat acum că i-au reziliat contractul juniorului Marco Dică (19 ani), fiul fostului antrenor. Staff-ul condus de Bogdan Andone și conducerea au stabilit că nu mai au nevoie de serviciile fotbalistului, care fusese adus la club de către tatăl său, în vara lui 2024.



Acesta s-a prezentat deja la reunirea noii sale echipe, AFC Câmpulung Muscel (Liga 2), antrenată de Sorin Colceag. Fiul fostului jucător de la FCSB, Argeș, Catania, CFR Cluj și Viitorul a evoluat în doar două partide, ambele în Cupa României, fiind folosit mai des în Liga de Tineret, unde argeșenii ocupă locul șase în Seria Vest. El poate juca pe posturile de închizător, mijlocaș central și fundaș dreapta, are 185cm înălțime și mai fusese legitimat la CS Mioveni.



Contre dure între Dică senior și finanțatorul Tudose

După despărțirea de clubul din Trivale antrenorul a spus "m-au deranjat foarte mult articolele care au apărut în ziar cu acest domn milionar. Că mie așa îmi place să îi spun. Înainte să vorbești, ia CV-ul să vezi ce a făcut Nicolae Dică și vezi ce CV-uri au antrenorii pe care îi aduci. Atunci poți să faci comparație. Eu n-am venit să îl întreb pe el care au fost motivele pentru care a băgat firma în insolvență. M-a jignit, a apărut la televizor și ultima oară, și acum, după ce am plecat. M-a jignit, m-a făcut în toate felurile, a spus că eu ce caut să vorbesc la televizor".



Finanțatorul Viorel Tudose i-a răspuns "adică voi credeți că eu mă rugam ca el să piardă și să îi fie rău lui FC Argeș? Omul are un scurtcircuit de logică. Ba spune că sunt în afara clubului, ba spune că eu l-am dat afară și că nu înțelege. El a spus că nu am văzut eu live meciuri câte goluri are el ca fotbalist. Iar eu ii spun că el nu are școală câtă vacanță am eu".



Foto - Getty Images