„Zero, nu au făcut nimic!” Gheorghe Hagi a pus tunurile pe jucătorii săi după remiza cu FC Botoșani: „Iresponsabilitate!” 

Campioana en-titre rămâne fără victorie de patru meciuri și a încheiat turul sezonului regulat cu o remiză. Farul nu o duce deloc bine în acest sezon, după ce a reușit să câștige titlul. Constănțenii se află pe locul 6 în clasamentul Superligii, însă pot fi devansați, în cazul în care Hermannstadt câștigă cu CFR Cluj.

Artean a deschis scorul în duelul de la Ovidiu, cu un gol marcat în minutul 61, însă gazdele nu au reușit să se bucure până la final. Dican a egalat în minutul 89, iar FC Botoșani rămâne fără victorie în acest sezon al Superligii.

Gheorghe Hagi: „Nu e lipsă de concentrare, e iresponsabilitate!”

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului despre remiza obținută, extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor săi, în special de rezervele trimise în teren, despre care consideră că nu au adus niciun plus.

„Nu suntem limpezi, nu suntem concreți, nu suntem responsabili, așa cum eram anul trecut. Nu poate fi nicio lipsă de concentrare, echipa avea de tras să câștige, nu poate fi așa ceva, e iresponsabilitate. Nu mai sunt responsabili, cei care au intrat, au intrat zero, nu au făcut nimic. Jucătorii care intră trebuie să aducă prospețime și fizică și tactică și putere. Să iei gol la fază fixă, cum am luat noi... cu doi jucători care erau acolo, aveau înălțime, știam că vor veni cu mingi lungi. Marchezi un gol și după nu mai vrei să joci, să nu mai ieși la joc, să nu mai construiești, e greu.

Le-am zis și lor în vestiar, e lipsă de responsabilitate. Trebuie să găsesc explicație, de unde să știu ce se întâmplă, avem 9 jucători accidentați, toți la Constanța s-au obișnuit să câștigăm. Anul trecut a fost un an fantastic, dar nu cred că suntem un club care aspirăm... am jucat cu o echipă care cred că avem același buget. Nu am ridicat niciun standard, echipa anul trecut, pentru că au scos tot ce aveam mai bun, acum se pare că din când în când. Fotbalul are multe necunoscute, multe variabile, ne gândim la toate.

Încercăm să îl punem la punct, să îl facem să fie cât mai liniștit, să joace cât mai bine, e puțin precipitat, i-am zis să fie liniștit, mai devreme sau mai târziu lucrurile se rezolvă. Am avertizat în vara asta din prima, am zis că vor fi două luni diferite față de ce s-a obișnuit la Farul, s-a jucat mult în vară și acum am ajuns să avem nouă jucători accidentați”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.