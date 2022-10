„Voia să avem vreo 10 milioane în cont probabil” Discursul lui Costel Lazăr cu privire la situația lui Gabi Tamaș

Imediat după ce și-a reziliat contractul, Gabi Tamaș a început să arunce în stânga și în dreapta cu "înțepături" asupra fanilor, lucru care a stârnit multe reacții în mediul online.

Costel Lazăr, președintele Petrolului Ploiești, a avut un discurs cu privire la situația lui Gabi Tamaș, evidențiind faptul că nu înțelege motivul pentru care a fost nemulțumit în ultimul timp.

Lazăr: „Voia să avem vreo 10 milioane în cont probabil, nu știu”

„Nu pot să-mi dau seama nici eu, ar trebui să-l întrebați pe el, că e cel mai în măsură să răspundă. Am avut o discuție amicală ieri, între 4 ochi, am înțeles că are o apăsare, nu mai simte plăcerea să vină să joace și că e mai bine să ne despărțim. Atunci când nu aveam bani, cu datorie, am înțeles-o. Dar acum, când suntem cu banii la zi? Nu știu ce așteptări avea el, să avem vreo 10 milioane în cont probabil, nu știu.

Nu i-a reproșat nimeni, nici dintre suporteri, din contră, era foarte iubit. Nu știu de unde a pornit această supărare sau cine l-a provocat, pentru că am aflat și eu de înregistrare. Cred că vine din partea celor cu care a petrecut în seara respectiva, unul dintre prietenii lui, între ghilimele, pur și simplu am rămas uimit de cele ce s-au întâmplat. Nu ne așteptam, pentru noi era un jucător de bază cu care plecasem la drum și am pus mare preț pe prezența lui. Dar dacă nu se mai poate, ce să facem?

Părerea mea e că nu e premeditat, nu era momentul, el nu se poate transfera la niciun club până în ianuarie. Sunt 99% convins că nu ar fi procedat așa în situația în care ar fi avut o discuție cu alt club. Astăzi îl aștept să semnăm rezilierea, e o despărțire amiabilă, fără pretenții financiare.

Stiți cum e omul după ce bea un pahar, se mai supără, se mai enervează, depinde și cum îl bei, dacă ai dispoziție sau te agiți mai mult. Sincer îmi pare rău că pentru Gabi eu am dat primul telefon să-l aducem, era un jucător pe care contam”, a mărturisit Costel Lazăr, potrivit sptfm.ro.

Gabi Tamaș și-a reziliat contractul cu Petrolul Ploiești!

Ploieștenii au anunțat în mod oficial miercuri, 10 octombrie, pe rețelele social media, faptul că Gabi Tamaș și-a reziliat contractul cu "lupii galbeni".

„Clubul nostru și jucătorul Gabriel Tamaș au ajuns, astăzi, la un acord privind rezilierea angajamentului semnat înainte de startul acestui sezon, fără pretenții din partea vreuneia dintre părți.

Gabi Tamaș a fost cel care a solicitat încheierea colaborării, a fost alegerea lui! Noi am luat act de decizia lui, ne-am întâlnit astăzi, ne-am înțeles în termenii unei despărțiri amiabile, iar mâine urmează să parafăm actele. Îi mulțumim pentru activitatea depusă pe parcursul celor patru luni petrecute aici și îi urmăm succes mai departe”, a precizat președintele FC Petrolul Ploiești, Costel Lazăr.

Venit în luna iunie la Petrolul, Tamaș (38 ani) a fost integralist în acest sezon, evoluând în 14 partide (13 în Superliga și 1 în Cupa României), în care a marcat și de două ori.

Mult succes mai departe, Gabi Tamaș!”, se arată în comunicatul oficial emis de Petrolul Ploiești.