Revenirea lui Constantin Budescu (33 ani) la Petrolul Ploiești nu a fost cum o anticipa mijlocașul ofensiv. Accidentarea suferită pe când evolua la FC Voluntari l-a făcut să joace numai 9 meciuri pentru „lupii galbeni”, 6 în campionat și 3 în Cupa României, în care a marcat un singur gol și a oferit două pase decisive.

Constantin Budescu nu exclude o colaborare cu Gigi Becali

Apropierea de finalul carierei i-a schimbat prioritățile lui Constantin Budescu. Acesta a mărturisit că voia să se limiteze la postul de antrenor secund, numai că trecerea anilor l-a făcut să se răzgândescă. Întrebat dacă ar lucra cu Gigi Becali (64 ani), alături de care a mărturisit că a rămas în relații bune, jucătorul Petrolului nu s-a ferit să ofere un răspuns.

„În trecut spuneam că o să mă fac maximum secund, acum vom vedea. Nu știu dacă o să mă fac antrenor principal. În trecut nu voiam, dar mă mai gândesc uneori. Mai am timp.

(Te-ai vedea lucrând cu prietenul Gigi Becali?) De ce nu?. O să vedem pe viitor ce o să se întâmple. Mai e mult până o să ajung eu antrenor sau dacă o să mă fac antrenor. Încă nu m-am apucat de cursuri. Mai e timp, că sunt tânăr.

Sper să mă lupt și la titlu pe viitor, de ce nu și cu Petrolul. (n.r. – După îți agăți ghetele în cui?) Mai avem până acolo”, a declarat Constantin Budescu în cantonamentul din Antalya.

Constantin Budescu l-a pus pe mute pe Gigi Becali

Mijlocașul a dezvăluit că a avut și un moment controversat cu Gigi Becali în perioada în care evolua pentru FCSB. Patronul l-ar fi sunat pentru a-i cere explicații în legătură cu ce a declarat la un interviu. Ulterior, pentru ca respectivul conflict să nu escaladeze, Constantin Budescu a precizat că i-a ignorat apelurile.

„Da, mai discutam la telefon, mă mai suna. Dacă țin minte, m-a sunat după un meci. Am ieșit la pauză și am zis eu la interviu că nu meritam sau ceva de genul. După, m-a sunat să mă întrebe de ce am zis asta. I-am zis că voiam să mai joc. Cam asta a fost singura discuție. După care, nici eu i-am mai răspuns când m-a sunat. Apoi ne-am împăcat și am început să vorbim din nou de fotbal.

Dar nu vorbeam despre fotbal. Mă întreba ce fac, cum sunt și așa mai departe. Și acum vorbesc cu el, am vorbit și de ziua dânsului, adică suntem într-o relație ok, d-aia am și preferat să ne strângem mâna ultima oară când am fost și să rămânem prieteni”, a spus Constantin Budescu la Digisport.