Recent, Jean Vlădoiu (53 ani) a declarat că nu știe care este planul financiar al lui FC Argeș pentru anul viitor. Președintele alb-violeților a mai mărturisit că nu știe dacă în sezonul viitor echipa va rămâne cu același nucleu de jucători sau va opta pentru fotbaliștii tineri.

Iar primarul Piteștiului a ținut să-i răspundă și să-i asigure pe toți fanii lui FC Argeș că proiectul de dezvoltare al echipei merge mai departe.

Cristian Gentea: „Toată lumea a fost de acord cu mine”

„Nu am discutat cu el. Cred că e un pic de suspans este doar în mintea lui. Eu aștept mâine dimineață, înainte conferinței de presă cu Farul, să declare ce a vrut să spună. Eu am discutat cu Andrei Prepeliță, cu Schumacher. Într-adevăr s-a cam speriat lumea la Pitești. Acum 10 minute au venit 4 jucători la mine în bioru, Turda, Ișfan, Ionuț Șerban și Tofan, la primărie. Și erau speriați, dar le-am spus că nu au nici cea mai mică problemă. Le-am întrebat dacă sunt plătiți la zi, dacă au primele luate. Au zis: 'Sigur, dar noi vrem să continuăm'. Eu unul nu vreau să plece niciun jucător în această vară și vrea să aducem FC Argeș acolo unde am fost odată.

În județul Argeș, brandul FC Argeș nu moare. Eu sunt implicat la această echipă din Liga 4, atunci am fost președinte la FC Argeș. Toată lumea a fost de acord cu mine. Chiar și acum, chiar dacă un Consiliu Local are componenți din toate partidele, toată lumea este de acord să continuăm acest proiect. Eu îmi fac treaba nu numai pe partea sportivă.

Până terminăm mandatul, noul stadion va fi într-un stadiu evoluat. Va fi un proiect cu CNI”, a declarat Cristian Gentea la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Totodată, primarul Piteștiului a confirmat că Andrei Prepeliță (36 ani) va fi antrenorul echipei și în sezonul viitor. După ce, în decursul acestui campionat regulat, i-a cerut public demisia.

„Cu siguranță rămâne Prepeliță. Eu am discutat cu el și stabilim strategia pentru anul viitor, posturile pe care vrea să își aducă jucători. Am avut momente în care am fost nemulțumit, am văzut că am fost criticat pentru asta, dar la Pitești este o Asociație Club Sportiv, unde Primăria este membru fondator. Nu crede că primarul nu are dreptul să vegheze ca banul public să fie cheltuit așa cum trebuie”, a precizat primarul Piteștiului.