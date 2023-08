„Promit că sunt în tribune, vin și cu eșarfa la gât!” Marius Șumudică și-a anunțat prezența în Giulești: „Calc și eu pe noul stadion!” 

Fostul antrenor de la Al-Raed nu a fost încântat de declarațiile lui Bocciu', care a spus că nu îl mai dorește antrenor la Rapid, argumentând că și-ar compromite cariera dacă ar veni să preia gruparea giuleșteană într-un astfel de moment. Afirmațiile făcute de liderul galeriei nu au fost pe placul lui Șumudică, tehnicianul reacționând.

Marius Șumudică merge în Giulești la meciul Rapidului

Marius Șumudică a purtat un dialog cu Gheorghe Răducanu, cel cunoscut drept Corsicanu' în rândul rapidiștilor, exprimându-și nemulțumitrea. Antrenorul a precizat clar că nu dorește să o mai antreneze pe Rapid, cel puțin în acest sezon, și și-a anunțat prezența în tribune la meciul cu campioana Farul.

Marius Șumudică: Gigi, acum sunt alături de tine și voi veni la meci fiindcă am declarat că nu îmi mai doresc, cel puțin sezonul ăsta să bag bățul prin gard și nu doresc să fiu antrenorul Rapidului. De data asta, la meciul cu Farul îmi fac prezența în tribune, mă duc într-un colț acolo, să calc și eu pe noul Giulești că nu am fost de când s-a construit. Vin și eu la meci, ca oricare suporter, fără vreo intenție. Am declarat că nu vreau să vin la Rapid sezonul ăsta și vin fără niciun fel de problemă.

Gheorghe Răducanu: Știi că ești prietenul meu, ești invitatul meu oricând dorești. Locul meu din lojă ți-l cedez cu drag oricând dorești să vii la meci, eu stau în galerie.

Marius Șumudică: Voi veni la meci, promit că voi fi la meciul cu Farul în tribune, voi susține, vin și cu eșarfa la gât. Susțin Rapidul la meciul ăsta.

Rapid București - Farul se joacă duminică, 20 august, de la 18:15.