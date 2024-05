Jose Mourinho a fost demis de la AS Roma pe 16 ianuarie, după un eșec în campionat cu AC Milan, scor 1-3. Presa italiană a scris la acel moment că patronul american Dan Friedkin l-a chemat pe portughez pentru a-i persona comunical decizia demiterii, iar discuția dintre cei doi ar fi fost una tensionată.

Regretul pe care îl are Jose Mourinho

Într-un interviu acordat în cadrul evenimentului EA Sports Korea, tehnicianul portughez a vorbit despre oportunitatea pe care a avut-o de a antrena naționala țării sale.

"Am avut șansa de două ori, dar nu m-au căutat la momentul oportun. Am emoții mixte când am refuzat ultima dată naționala Portugaliei, după Cupa Mondială din Qatar, pentru că am decis să rămân la Roma și cred că am făcut o greșeală.

Portugalia are o echipă fantastică, una dintre cele mai bune, în top cinci. Știam asta, dar am simțit o legătură specială cu Roma. Cred că va fi și o a treia oportunitate, sper doar să am o generație la fel de puternică precum cea de acum", a declarat Jose Mourinho.