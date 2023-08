„Nu știu. Nu vorbim!” Răspunsul lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali a anunțat că Mihai Pintilii a vrut să plece de la FCSB 

Vicecampioana României nu a reușit să se califice în play-off-ul UEFA Europa Conference League, iar situația l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Finanțatorul a vorbit după înfrângerea suferită și s-a arătat nemulțumit de antrenorii săi, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, reproșându-le că le-a lăsat „mână liberă” în alegerea primului 11 și a schimbărilor și au greșit.

Mai mult, în cursul zilei de vineri Gigi Becali a anunțat că Mihai Pintilii i-a transmis că pleacă, nemulțumit de faptul că i-a cerut să mărească durata antrenamentelor.

Ce se întâmplă cu antrenorii de la FCSB

Mihai Stoica, oficialul vicecampioanei României, a fost întrebat despre posibilele demiteri ale lui Charalambous și Pintilii și a dezăvluit că nu a discutat cu Gigi Becali. Totodată, președintele Consiliului de Administrație a precizat că nu i s-a dat de înțeles că s-ar putea pune problema de vreo schimbare pe banca tehnică și a enumerat rezultatele echipei de până acum, acuzând arbitrajul în cazul eliminării din UEFA Europa Conference League.

„Nu știu. Nu vorbim. Nu am de unde să știu. Nu discutăm! Nu am auzit niciodată să se pună problema asta (n.r - de schimbare a antrenorilor). Suntem pe primul loc, procentaj 100% și am fost scoși cu erori grave de arbitraj”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Motivul pentru care Mihai Pintilii voia să plece de la FCSB

După confruntarea cu danezii de la FC Nordsjaelland, Gigi Becali a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre situația actuală a echipei, despre plecări, dar și despre un dialog aprins pe care l-a avut cu Mihai Pintilii, antrenorul neoficial al vicecampioanei României.

"Băi, Pintilii, juma de oră de antrenament în plus! 'Băi, eu plec atunci!'. Păi de ce, mă? De ce să pleci? 'Păi nu se poate, nea Gigi, atât e antrenamentul!'. Păi de ce la Hagi e dublu, mă? Dacă ar avea echipa asta Gică, ar juca în grupe de Liga Campionilor. Asta e concluzia mea", a declarat patronul.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali după înfrângerea cu Nordsjaelland