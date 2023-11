„Nu știu cât se antrenează jucătorii la echipele naționale!” Una dintre explicațiile lui Gică Popescu după înfrângerea cu FC Voluntari 

Campioana en-titre a României a fost de nerecunoscut în duelul din deplasare cu FC Voluntari, echipă care este neînvinsă de trei etape. Robert Popescu a deschis scorul, în minutul 10, iar Dumiter a dublat avantajul, în minutul 23. Același Dumiter a făcut 3-0 în minutul 37, stabilind astfel și rezultatul la pauză.

Farul a dat semne de viață rapid în startul reprizei secunde, iar Rivaldinho a redus din diferență, în minutul 47, dar Sîrbu și-a trimis în propria poartă, în minutul 55. Rivaldinho a reușit să mai înscrie o dată, în minutul 64, profitând de gafa uriașă comisă de portarul Fernandez, însă constănțenii nu au reușit să își mai revină.

Ce a declarat Gică Popescu după înfrângerea cu FC Voluntari

Președintele Farului, Gică Popescu, a vorbit la finalul meciului despre înfrângerea suferită, și deși nu a fost mulțumit de rezultat, fostul fotbalist nu a dorit să tragă concluzii în acest sens. Popescu a punctat însă că oboseala provocată de pauza internațională și convocările de la echipele naționale ar putea fi un factor care să fi contribuit la evoluția slabă a constănțenilor.

Totodată, Gică Popescu a punctat și importanța prezenței lui Gică Hagi pe banca tehnică, în contextul în care antrenorul Farului a fost suspendat pentru această etapă și va lipsi și în etapa următoare.

„Concluziile nu se trag la cald. Va trebui să ne liniştim şi să vedem ce s-a întâmplat. Eu cred că am început foarte bine acest joc, până când a fost primul contraatac al echipei adverse, unde am şi primit gol. După aceea o nouă greşeală, al doilea gol şi încă o minge pierdută, al treilea gol.

Cred că în prima repriză Voluntariul a avut trei contraatacuri unde a marcat 3 goluri, iar după aceea, în repriza a doua, este foarte greu să revii, după ce eşti condus cu 3-0 de echipa gazdă.

(n.r. ce vă îngrijorează mai mult, că nu acumulaţi puncte sau jocul?) Am spus, am început meciul foarte bine. Primele 10 minute am arătat foarte, foarte bine. Până la primul gol.

Lucrul pe care îl făceam înainte foarte bine, să revenim de la 1-0 sau 2-0 pentru adversar, acum nu mai putem să îl facem. Traversăm un moment dificil, dar aşa cum am făcut-o sezonul trecut, cu acelaşi lot, eu sunt convins că vom reveni şi sper să ne îndeplinim obiectivul, acela de a intra în play-off.

(n.r. dacă a contat foarte mult că a lipsit Gică Hagi) Bineînţeles că e un plus prezenţa lui pe margine. Din păcate, nu îl vom avea nici la Iaşi. Sperăm acolo să facem un rezultat pozitiv, astfel încât ca la întoarcerea lui Gică situaţia să fie mai bună.

(n.r. dacă a vorbit cu jucătorii) Nu am vorbit cu ei, sunt conştient că suferă foarte mult, la fel ca noi. Repet, este aproape acelaşi lot ca anul trecut, când am ieşit campioni, dar sunt momente în viaţa unei echipe pe care trebuie să le gestionezi pentru că ai jucători care, anul trecut, repet, au câştigat campionatul. Tot ei trebuie să tragă căruţa din această perioadă dificilă şi să fim acolo unde ne dorim.

E greu să dăm vina pe echipele naţionale, dar dacă ne uităm, mereu cei care joacă la echipele naţionale după aceea nu au evoluţii foarte bune, este şi stare de oboseală. Nu ştiu cât se antrenează acolo pentru că e greu la echipa naţională să faci antrenamentele pe care le faci la club.

Antrenorii echipelor naţionale, având la dispoziţie foarte puţin timp, fac doar aşezare tactică şi mai puţin partea fizică. Nu este aceasta cauza principală”, a declarat Gică Popescu la finalul meciului.

Farul Constanța se află pe locul 7 în clasament cu 22 de puncte obținute în 17 meciuri jucate, cu trei mai puțin decât ultimul loc de play-off. În următoarea etapă, constănțenii se deplasează la Iași pentru duelul cu Poli Iași.