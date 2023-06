„Nu mai există pentru mine și pentru Craiova!” Reacție dură a lui Mihai Rotaru în cazul 'loviturii' pe care o dă Gigi Becali! Suma transferului 

Alexandru Băluță este primul transfer pe care Gigi Becali vrea să îl facă la FCSB și este extrem de aproape de a-l realiza. Rămas liber de contract după despărțirea de Akademia Puskas, Băluță și-ar fi dat acordul verbal pentru a semna cu FCSB.

Jucătorul care a evoluat în Ungaria a fost dorit și de Universitatea Craiova, fostul său club, însă ar fi ales-o pe vicecampioana României, deși sumele oferite erau identice. Conform Fanatik, Gigi Becali îi oferă aceiași bani pe care Mihai Rotaru îi propusese, adică 100.000 de euro la semnătură și un salariu lunar de 20.000 de euro.

Mihai Rotaru, enervat de Alexandru Băluță

Sursa citată dezvăluie că finanțatorul oltenilor ar fi ajuns la un acord verbal cu jucătorul, însă aflat la botezul lui Alexandru Mitriță, Băluță le-ar fi spus apropiaților că își dorește să semneze cu FCSB. Mihai Rotaru a avut o reacție dură în momentul în care a fost întrebat despre situația lui Alexandru Băluță.

„Eu nu vorbesc despre persoanele care nu mai există pentru mine şi pentru Craiova!”, a declarat Rotaru pentru sursa menționată.

Băluță, mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru fanii Akademiei Puskas

Pe parcursul perioadei petrecute în Ungaria, fotbalistul din Craiova a devenit un jucător de bază în formația Akademia Pușkaș. Băluță a strâns 85 de meciuri, în tricoul ungurilor, în cei trei ani petrecuți în țara vecină, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere 16 pase decisive.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Alexandru Băluță și-a exprimat recunoștința față de „familia” Pușkaș pentru timpul petrecut împreună. Băluță a subliniat faptul că viața în fotbal nu se rezumă doar la rezultate și trofee, ci și la relații, amintiri și lecții învățate. Fotbalistul a recunoscut că a făcut greșeli pe parcursul carierei, dar susține că a învățat din ele.

„Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor din familia Pușkaș pentru toți acești ani frumoși petrecuți împreună. Despărțirile sunt întotdeauna grele, dar știu că acest club va continua să progreseze și asta mă face fericit. Aici am avut ocazia să mă dezvolt atât ca jucător, cât și ca persoană.

Viața în fotbal nu înseamnă doar rezultate și trofee. Este vorba despre relații, amintiri și lecții învățate. Știu că am făcut greșeli de-a lungul carierei, dar am învățat din ele. Am învățat să nu renunț niciodată, să lupt până la ultima picătură de sudoare și să fiu un adevărat profesionist.

Acum, o nouă călătorie începe pentru mine, dar amintirile vor rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris Băluță pe rețele sociale.