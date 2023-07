„Nu intru în discuții politice!” Întrebarea la care Tudor Băluță a refuzat să răspundă înaintea meciului cu Sheriff

Tudor Băluță a prefațat meciul cu moldovenii și s-a arătat încrezător că Farul Constanța va reuși să-și păstreze avantajul obținut în tur (1-0) și să se califice în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

„Am făcut un meci bun acasă, suntem pregătiți. Mergem cu gândul la calificare. Mentalitatea noastră o știe toată lumea, mergem la fiecare meci să câștigăm. Marți, nimic nu e diferit. Am venit cu gândul să obținem o nouă victorie. Dar trebuie să fim pregătiți pentru orice, în astfel de partide te poți aștepta la prelungiri, la penalty-uri. Datoria noastră este să fim pregătiți.

Nu știu dacă vor fi diferențe mari față de manșa tur, vrem să facem un fotbal ofensiv, să marcăm, să nu primim gol. Așa am jucat meciul tur, așa vom juca și la Tiraspol.

Vremea e la fel ca în România, nu mi se pare diferită, trebuie să ne adaptăm la orice condiție. Nu mă gândesc că va fi foarte cald, trebuie să ne gândim doar la ceea ce va fi fotbalistic.

Știam cu toții că avem o perioadă aglomerată, e nevoie de toată lumea din lot. Bine că am obținut victoria la Sibiu, noi, ceilalți, trebuie să venim cu forțe proaspete, ca să continuăm seria rezultatelor bune”, a spus Tudor Băluță, înaintea meciului cu Sheriff Tiraspol.

Băluță: „Nu am venit să ne plimbăm!”

Întrebat despre situația politică dificilă din țara vecină, Băluță a răspuns: „Nu vreau să intru în discuții politice, ne așteptăm ca suporterii lor să-și susțină echipa așa cum și ai noștri și-au susținut favoriții acasă, ne concentrăm doar la ceea ce este pe teren. Am fost la baza celor de la Sheriff, când am jucat în Youth League, este o bază frumoasă, cu tot ceea ce este nevoie. Terenul se prezintă în condiții bune și ne va ajuta să facem un fotbal bun. Orașul Tiraspol nu-l cunosc. N-am venit să ne plimbăm, am venit doar pentru fotbal și să facem o partidă bună”.

În manșa tur a primei etape din preliminariile Champions League, Farul Constanța s-a impus cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Kiki.