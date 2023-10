„Nu cred că ar trebui să ne rupem picioarele!” Sergiu Hanca, în cârje la declarații după faultul dur al lui Joyskim Dawa 

Ploieștenii au reușit să „smulgă” o remiză în duelul cu vicecampioana, deși s-au văzut conduși cu 2-0. Djokovic a deschis scorul în minutul 2, iar Băluță a dublat avantajul, în minutul 49. Jair a redus din diferență, cu un gol din lovitură liberă în minutul 70, iar Grozav a adus un punct cu gol marcat din penalty, în al șaptelea minut de prelungiri.

FCSB putea rămâne în inferioritate numerică în minutul 26, când Joyskim Dawa a intrat imprudent la Sergiu Hanca. Fundașul a fost avertizat cu cartonaș galben, deși Ion Crăciunescu e de părere că merita eliminat, în timp ce mijlocașul nu a mai putut continua meciul, ieșind de pe teren în lacrimi și șchiopătând.

Sergiu Hanca: „Simplul fapt că l-au schimbat după 5 minute spune asta!”

Fotbalistul a mers la flash interviu după meci, în cârje, și a vorbit despre intrarea dură a fundașului de la FCSB, dar și despre cum se simte.

„Nu mă simt bine, vă dați seama, mă simt rău. Nu știu încă, sper să nu fie ceva grav, e prea umflat să îmi dau seama ce am sau doctorii să îmi dea un diagnostic. Nu sunt specialist să vorbesc, dar cred că nu ar trebui să ne rupem picioarele ca să dăm roșu. Cred că își pot da alții cu părerea, dar simplul fapt că l-au schimbat după 5 minute spune că era de roșu.

Nu mă simt foarte bine, mă doare foarte tare, o să văd după câteva zile, când voi face un RMN, sper să nu fie grav. Cred că meritam acest punct, nu ne-am dat bătuți, chiar dacă la 0-2 multă lume probabil era resemnată, cunosc grupul, încercăm să fim mai buni de la zi la zi, am arătat că putem face lucruri frumoase împreună.

Voi fi sincer și vă spun ce am simțit în teren, am început să plâng când m-am accidentat pentru că simțeam în teren că nu avem cum să pierdem acest meci. Am revenit de la 2-0, știu că este greu, dar cunosc acest grup”, a declarat Sergiu Hanca la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.